أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن البدء بتنفيذ تحويلات مرورية في الطرق الداخلية لمجمع دبي للاستثمار ومنطقة الديسكفري جاردنز، وذلك كجزء من الأعمال التطويرية لمشروع مسار 2020 .

وأكّدت المهندسة ميثاء بن عدي، المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات، بأنه سيتم تنفيذ تحويلة مرورية على مرحلتين في الشوارع الداخلية لمنطقة مجمع دبي للاستثمار ؛ حيث سيتم إغلاق جزء من شارع رقم 70 وتطوير الدوارات الحالية، وتحويل الحركة المرورية إلى شوارع بديلة، مع المحافظة على المداخل الخاصة بالمباني على الشارع المذكور.

وأوضحت بأنه من المتوقع أن تبدأ المرحلة الأولى من التحويلات المرورية مطلع يونيو المقبل 2017 ، فيما تعقبها المرحلة الثانية في منتصف الشهر ذاته، و ستستمر هذه التحويلات إلى حين انتهاء الأعمال المطلوبة.

وقالت : " تحرص الهيئة على تنفيذ البنى التحتية الخاصة بمشروع مسار 2020 حسب الخطة المُعَدّة له والجدول الزمني المحدد له، لضمان انسيابية الحركة المرورية سواء على الطرق والشوارع التابعة لها أو في الطرق الداخلية للمجمعات السكنية ومجمعات الأعمال المتأثرة بتنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي" .

وأشارت بن عدي إلى أن الهيئة وضعت خطة لتنفيذ التحويلات المرورية المؤقتة الخاصة بمشروع مسار 2020 على عدة مراحل خلال فترة تنفيذ المشروع، وستبذل فِرق العمل التابعة للمشروع والشركات العاملة قصار ى جهدها لضمان انسيابية الحركة المرورية وتقليل التأثير على قاطني المنطقة، إلى حين الانتهاء من كافة الأعمال الخاصة بالمشروع.

وناشدت بدورها السائقين ومستخدمي الطرق للانتباه إلى التحويلات المرورية واتباع اللوحات الإرشادية حرصًا على سلامتهم وتفاديًا لوقوع ازدحامات تتسبب في اختناقات مرورية قد تمتد لأوقات طويلة، لافتة إلى أن العمل سيكون بشكل مكّثف على مدار 24 ساعة إلى حين الانتهاء من كافة الأعمال الخاصة بمشروع مسار 2020.

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة كانت قد نفّذت تحويلة مرورية سابقة خلال شهر مارس الماضي على شارع ابن بطوطة في منطقة الديسكفري جاردنز ، على أن تستمر حتى ديسمبر من عام 2019، تم خلالها إغلاق مسار واحد من ثلاثة مسارات، وامتدت من تقاطع رقم (7) إلى تقاطع رقم (12).