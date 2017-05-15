استقالة اثنين من كبار التنفيذيين بالخطوط السعودية

وافق المدير العام لشركة الخطوط الجوية العربية السعودية على استقالة اثنين من كبار التنفيذيين في الشركة التي تديرها الدولة وتكليف ثلاثة في مناصب تنفيذية جديدة.

وقالت صحيفة "المدينة" السعودية إن المهندس صالح الجاسر أصدر أمس الأحد قرارات إدارية جديدة، شمل الأول منها قبول استقالة اثنين من كبار التنفيذيين في الشركة وتكليف ثلاثة في مناصب تنفيذية جديدة، وتضمن القرار الأول قبول استقالة مارك برين من وظيفة رئيس التحول، وتكليف فهمي قزاز بمهام وظيفته

وتضمن القرار الثاني قبول استقالة الكابتن سلطان الضويحي من وظيفة نائب الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات بشركة الخطوط السعودية للنقل الجوي، وتكليف الكابتن إبراهيم كشي بمهام وظيفته، وتكليف الكابتن ثامر الخويطر بمهام نائب الرئيس للسلامة وأمن الطيران والجودة بشركة الخطوط السعودية للطيران.

وجاءت القرارات بناءً على موافقة غسان الشبل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط السعودية.