سحب 50 سيارة في جدة.. السعودية: ملايين الريالات عوائد السيارات المتعثر سدادها

بلغت قيمة مبالغ غرامات السحب التي تفرض على سيارات التأجير التمويلي "التأجير المنتهي بالتمليك" المتعثر سدادها في السعودية إلى مبالغ مليونية شهرياً رغم منع الجهات المختصة سحب السيارات دون أحكام قضائية.

ونقلت صحيفة "الوطن" السعودية عن مصدر في إحدى الشركات المتعاقدة مع عدد من البنوك التجارية التي تقدم خدمة التمويل التأجيري إن معدل السحب اليومي للشركة في محافظة جدة يصل إلى قرابة 50 سيارة، مؤكداً أن غرامة السحب لأي سيارة تكون بواقع 1500 ريال، إذن القيمة التقريبية لمعدل سحب الـ50 سيارة يومياً تبلغ 75 ألف ريال، بمعدل 1.6 مليون ريال شهرياً. وذلك في مقابل أوامر فسح بمعدل 25 سيارة يومياً لمن يسدد الأقساط المتعثرة.

وقال المصدر إنه لا يصدر أمر الفسح إلا بعد سداد قيمة الغرامة، والتأكد من سلامة الوضع الائتماني للعميل مع البنك الممول، وسداده المتأخرات المترتبة على السيارة.

وحول آلية السحب، قال المصدر إن السحب يتم عن طريق سطحات دون اللجوء إلى المفتاح الاحتياطي الذي يحتفظ به البنك أو الجهة الممولة، ودون الحاجة إلى فتح السيارة لكي يتم الحفاظ على الأغراض الشخصية للعميل التي تكون بداخل السيارة، مما يؤدي في بعض حالات السحب إلى تلفيات في ناقل الحركة للسيارة المسحوبة.

ونقلت الصحيفة اليومية عن رئيس لجنة السيارات بالغرفة التجارية بجدة عويضة الكشي إن اتجاه المستهلكين إلى ترشيد استهلاكهم أدى إلى عزوفهم عن الدفع بالكاش، والتوجه للشراء بنظام التقسيط المنتهي بالتمليك، موضحا أن هذا زاد من تعثر المستأجرين ووجود قضايا بين الطرفين البائع والمشتري، مشيرا إلى أن السوق شهد مؤخرا انخفاض القوة الشرائية للسيارات الصغيرة والكبيرة إلى نسبة تقارب 60 بالمئة.