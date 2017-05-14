دبي تطلق خدمة أجهزة الاتصال للطوارئ بالطاقة الشمسية

أطلقت هيئة الطرق والمواصلات خدمة الهواتف التي تعمل بالطاقة الشمسية والمخصّصة لحالات الطوارئ على طول مضمار الدراجات الهوائية في منطقة سيح السَلَم في إمارة دبي، بهدف اتخاذ الاحتياطات اللازمة في حالة وقوع حادث طارئ.

وذلك من خلال إبلاغ الجهات المختصة مثل مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف والقيادة العامة لشرطة دبي، وذلك في إطار الحرص على حياة مستخدمي المضمار، وإسعادهم من خلال توفير وسائل الإنقاذ اللازمة لهم.



ووفق المكتب الإعلامي لحكومة دبي، أكّد نبيل يوسف آل علي، مدير إدارة الخدمات الإدارية في قطاع الدعم الإداري المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات، أن فريق العمل المختص في الهيئة قام بتركيب (30) جهاز اتصال للطوارئ تعمل بالطاقة الشمسية على طول مضمار الدراجات الهوائية في منطقة سيح السَلَم بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي ومؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات).

وقال: "نهدف من خلال هذه الخدمة إلى الإسهام في تعزيز مفهوم السلامة والأمان في إمارة دبي، وتقديم المساعدة الممكنة لمستخدمي مضمار الدراجات الهوائية وخاصة في الحالات الطارئة، بالإضافة إلى تعزيز إحدى الغايات الاستراتيجية للهيئة وهي (استدامة الأصول) وذلك من خلال استخدام الطاقة المتجددة المتمثلة بالطاقة الشمسية لتشغيل هذه الأجهزة، لتعمل بشكل مستدام باستهلاكها كمية قليلة من الطاقة، وإن هذه الأجهزة تعمل بكفاءة عالية في ظروف جوية مختلفة وبدرجات حرارة من الصفر وحتى (70) درجة مئوية."

الجدير بالذكر أن فريق العمل المختص في هيئة الطرق والمواصلات، وكجزء من التأكد بأن الأجهزة تعمل بشكل طبيعي وبكفاءة عالية، قام بإجراء بعض المكالمات التجريبية بالتنسيق مع إدارة العمليات في القيادة العامة لشرطة دبي، حيث تبين أن الأجهزة تعمل بالمستوى المطلوب وجاهزة في أي وقت تقتضي الحاجة لاستخدامها من قبل مرتادي مضمار الدراجات الهوائية في منطقة سيح السلم في دبي.

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