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أبوظبي: إلغاء النقاط المرورية على المخالفات البسيطة

أريبيان بزنس
الأحد، 14 مايو 2017
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أبوظبي: إلغاء النقاط المرورية على المخالفات البسيطة

أطلقت القيادة العامة لشرطة ابوظبي بمناسبة عام الخير مبادرة جديدة بإلغاء النقاط المرورية المسجلة على السائقين بسبب ارتكابهم مخالفات مرورية بإمارة ابوظبي "باستثناء المخالفات الخطرة" التي تم تسجيلها قبل تطبيق القرار الوزاري رقم " 178/2017 بشأن قواعد واجراءات الضبط المروري".

 

بما يمكنهم من تسديد المخالفات المترتبة عليهم وتجديد رخص مركبتهم ورخص قيادتهم، حيث تستمر هذه المبادرة حتى تطبيق القرار الوزاري رقم "178/2017 .

 

ووفق وكالة أنباء الإمارات، تأتي المبادرة ضمن مبادرات شرطة ابوظبي لعام الخير 2017 وسعيها المستمر لترسيخ الايجابية ولتكون دافعا للسائقين لتصحيح اوضاعهم وفتح صفحة جديدة لتعزيز السلامة المرورية.

 

وقال العميد علي خلفان الظاهري مدير عام الإدارة العامة للعمليات المركزية بشرطة ابوظبي ان مبادرة شرطة ابوظبي بإلغاء النقاط المرورية يستفيد منها كافة السائقين الذين تم تسجيل نقاط مرورية في سجلهم المروري للمخالفات المرتكبة بإمارة ابوظبي ولا يستفيد من هذه المبادرة السائقين الذين قاموا بارتكاب مخالفات خطرة مثل "مخالفات قيادة المركبة بتهور، ومخالفات السرعات الزائدة، وتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء وقيادة مركبة تشكل خطر على الجمهور، وقيادة مركبة تحت تأثير الكحول" او ما في حكمه.

 

وأضاف ان المبادرة الجديدة يجب ان تكون دافعا لمرتكبي المخالفات المرورية لمراجعة سلوكياتهم للالتزام والتقيد بالقوانين واللوائح بما يعزز من الجهود المبذولة في إطار الأولوية الاستراتيجية لشرطة ابوظبي لجعل الطرق أكثر أمنا.

 

ودعا كافة السائقين المستفيدين من مبادرة الغاء النقاط المرورية المسجلة في سجلهم المروري الى الحرص في ان تكون تلك المبادرة بداية جديدة لهم في تصحيح سجلهم المروري من خلال الالتزام بقواعد وآداب قانون السير والمرور وعدم ارتكاب المخالفات التي يترتب عليها تسجيل نقاط في سجلهم المروري قد تصل الي سحب الرخصة وايقافهم عن القيادة.

 

واكد أن الاهتمام الذى توليه شرطة ابوظبي بإطلاق كافة المبادرات لتعزيز الإيجابية بين السائقين والحفاظ على سلامة مستخدمي الطريق ووقايتهم من الحوادث المرورية وما ينتج عنها من وفيات واصابات بليغة، وتفعيل دور المجتمع في تعزيز الجهود التي تقوم بها شرطة أبوظبي في جعل طرقنا أكثر أمنا وسلامة.

 

ودعا العميد الظاهري كافة شرائح المجتمع إلى المساهمة في تحسين مستويات السلامة المرورية من خلال التزامهم بقوانين السير والمرور باعتبار ان السلامة المرورية مسؤولية مجتمعية.

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