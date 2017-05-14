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دبي: وفاة شخصين وإصابة 6 في حوادث خلال الأيام الثلاثة الماضية﻿

أريبيان بزنس
الأحد، 14 مايو 2017
دبي: وفاة شخصين وإصابة 6 في حوادث خلال الأيام الثلاثة الماضية﻿

توفي شخصان وأصيب (6) آخرين في 4 حوادث مرورية متفرقة وقعت على شوارع إمارة دبي خلال الأيام الثلاثة الماضية. وأكد العميد سيف مهيّر المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، أن السرعة وعدم الانتباه، والعبور من الأماكن غير المخصصة لعبور المشاة وراء وقوع تلك الحوادث، مؤكداً أنه رغم التحذيرات المتكررة من تلك المخالفات المرورية، التي تصنّف بالخطرة إلا أن البعض لا يزالون يرتكبونها.

وتفصيلاً، بين العميد سيف المزروعي، أنه توفي شخصان في حادث اصطدام بليغ وقع بين 3 مركبات عند الساعة (13:22) مساء يوم الجمعة الماضي. مشيراً إلى أنه نتيجة للسرعة الزائدة اصطدمت مركبة من نوع فورد موستانج فضية اللون بأخرى من نوع تويوتا كورولا، الأمر الذي أدى إلى انحراف المركبة الثانية واصطدامها بالحاجز الاسمنتي الفاصل بين الشارعين، فيما واصلت المركبة الأولى اندفاعها واصطدمت بمركبة أخرى من نوع تويوتا كامري، واستقرت وسط الطريق.

وتابع: من جراء الحادث توفي سائق المركبة (كورولا) وشخص كان برفقته متأثرين بإصاباتهما البليغة، فيما أصيب سائق سيارة "الموستنج" وامرأة كانت برفقته بإصابات بين المتوسطة والبليغة، وأصيب سائق المركبة " الكامري" بإصابات بسيطة.

وأشار إلى أن الحادث الثاني وقع عند الساعة (22:48) مساء الجمعة على شارع عمان بالاتجاه إلى شارع الشيخ محمد بن زايد، حينما تفاجأ سائق مركبة بشخص كان يعبر الطريق من المكان غير المخصص للعبور، الأمر الذي أدى إلى دهسه، وأسفر الحادث عن إصابة المدهوس بإصابات بليغة نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأضاف أن الحادث الثالث وقع في الساعة (4:40) فجر اليوم الأحد، حيث تعرض شخص لحادث دهس نتيجة عبوره الطريق من المكان غير المخصص للعبور على شارع القدس، من قبل مركبة كانت تسير في مسارها الصحيح، ومن جراء الحادث أصيب المدهوس بإصابات بليغة، تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وقال العميد سيف المزروعي، إن الحادث الرابع والأخير عبارة عن حادث اصطدام تتابعي وقع بين (10) مركبات في الساعة الثامنة من صباح اليوم على شارع الخيل بالاتجاه من دبي إلى أبوظبي، وأسفر الحادث عن إصابة شخص بإصابات بسيطة. وتسبب الحادث إلى ازدحام مروري نتيجة توقف حركة السير لفترة قصيرة، إلى حين تدخل الدوريات المرورية وتنظيم حركة السير.

 

 

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