Arabian business
مواصلات

تحويل مسار طائرة الإمارات المتجهة إلى باريس بسبب حالة ولادة

أريبيان بزنس
الأحد، 14 مايو 2017
تحويل مسار طائرة الإمارات المتجهة إلى باريس بسبب حالة ولادة

براج ديلجاوكر- شهدت رحلة طيران الإمارات من دبي إلى باريس يوم الجمعة حالة ولادة وقال متحدث باسم الشركة إنه تم تقديم كل الدعم والمساعدة للمسافرة خلال الرحلة.

وتم تحويل خط الرحلة رقم -EK075- إلى مطار قبرص يوم الجمعة بعد ولادة امرأة خلال الرحلة. وأكدت طيران الإمارات لأريبيان بزنس أن مسافرة على متن رحلتها إلى باريس ولدت خلال الرحلة يوم 12 مايو.

 

 

 واضاف متحدث باسم الشركة بالقول:" تم تقديم المساعدة والدعم المطلوبين للمسافرة خلال تلك الفترة وكانت سلامتها وصحتها موضع أهتماما بالغ طوال الوقت ونتيجة لذلك تم تحويل الرحلة إلى مطار لارنكا في قبرصز وأعادت الطائرة التزود بالوقود وغادرت إلى باريس بعد تأخير لمدة 5 ساعات.

 

 وأكد المتحدث باسم الشركة أن طيران الإمارات تؤكد على الحرص التام على سلامة جميع الركاب وافراد الطاقم دون أي تهاون.

 

 

 

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