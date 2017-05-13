Arabian business
مواصلات

90 مليار درهم أنفقتها دبي في عشر سنوات لتطوير شبكات الطرق ومنظومة النقل

أريبيان بزنس
السبت، 13 مايو 2017
‫اخبار متعلقة‬‎
90 مليار درهم أنفقتها دبي في عشر سنوات لتطوير شبكات الطرق ومنظومة النقل

أنفقت حكومة دبي في السنوات العشر الماضية 90 مليار درهم لتطوير البنية التحتية لشبكات الطرق ومنظومة النقل في الإمارة منها قرابة 40 مليار درهم لقطاع الطرق وحده وفقا لسعادة مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي.

 

وذلك في معرض تعليقه على استضافة الهيئة في الفترة من 29 إلى 31 أكتوبر المقبل مؤتمر ومعرض الاتحاد الدولي للطرق الأول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحت شعار /حلول لانسيابية الطرق للقرن 21/.

 

ووفق وكالة أنباء الإمارات، نوه الى ارتفاع طول شبكة الطرق من 8715 مسرب-كم في 2006 الى 13594 مسرب-كم في 2016 وارتفع عدد المسارات على خور دبي من 19 مسارا إلى 48 مسارا في ذات الفترة بنسبة زيادة بلغت 153% وذلك من خلال تنفيذ العديد من المشاريع الحيوية منها تنفيذ معبر الخليج التجاري بسعة 13 مساراً وإحلال جسر القرهود القديم بجسر جديد يتألف من 14 مساراً وتنفيذ الجسر العائم بسعة ستة مسارات.

 

وأوضح أن تنفيذ الجسر اعتمد على التكنولوجيا العسكرية إضافة إلى زيادة عدد المسارات على جسر آل مكتوم من تسعة إلى 11 مساراً حيث تمت توسعة شارع الشيخ محمد بن زايد من مدخل إمارة الشارقة وحتى تقاطع الحوض من ستة مسارات إلى 12 مساراً وكذلك تطوير شارع الإمارات كمحور جديد يتألف من 12 مساراً و15 تقاطعاً منها 3 تقاطعات مجسرة و12 نفقاً للالتفافات المرورية.

 

كما أنجزت الهيئة مشروع تطوير وتوسعة شارع الخيل بطول حوالي 15 كم من تقاطعه مع شارع الميدان إلى تقاطعه مع شارع الشيخ محمد بن زايد بسعة 6 مسارب في كل اتجاه وتحويل الدوارات الأربعة القائمة إلى تقاطعات مجسرة حرة الحركة بعدة مستويات والعمل جار حالياً لاستكمال تنفيذ مشروع الطرق الموازية لشارع الشيخ زايد بطول حوالي 31 كيلومتراً.

 

وقامت الهيئة كذلك بوضع وتنفيذ مجموعة من الإجراءات لتحسين الحركة والسلامة المرورية وفقاً لأفضل الممارسات العالمية وساهمت هذه الإجراءات في خفض معدل الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق في إمارة دبي بنسبة غير مسبوقة خلال الأعوام العشرة الماضية.

 

ونجحت هيئة الطرق والمواصلات في إحداث نقلة نوعية في قطاع الطرق ساهم في حصول دولة الإمارات العربية المتحدة على المركز الاول عالمياً في جودة الطرق خلال الأعوام الاربعة الماضية 2013 و2014 و2015 و2016 وفقا لتقرير التنافسية العالمية الصادر عن منتدي دافوس الاقتصادي وكذلك حصول هيئة الطرق والمواصلات على العديد من الجوائز العالمية مثل جائزة الاتحاد الدولي للطرق في عامي 2014 و2016 وجائزة الأمير مايكل وجوائز معرض المرور الخليجي عن تطبيق الطرق الذكية.

 

المزيد من أخبار الإمارات

المزيد عن هذا الخبر

"طرق دبي" توفر خدمة الفيري لمشاهدة سباق القفال 2017

دبي: بتكلفة 375 مليون درهم﻿ ترسية عقد مشروع الطرق المؤدية لـ جوهرة الخور

"طرق دبي" تطلق 11 خطا جديدا للحافلات العامة اعتبارا من 15 أبريل

شاهد الطرق الجديدة التي ستساهم في تخفيف الزحام بين دبي والشارقة

تعليقات

المزيد في مواصلات

دبي: وفاة شخصين وإصابة 6 في حوادث خلال الأيام الثلاثة الماضية﻿

عدم تأمين مركبات تعليم القيادة يكلف مواطن سعودي 17 ألفاً جراء حادث مع مكفوله

تحويل مسار طائرة الإمارات المتجهة إلى باريس بسبب حالة ولادة

طيران الإمارات تطلق خدمة يومية ثالثة إلى بريسبين الأسترالية

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

تحليل: المرحلة الصعبة في اقتصادات الخليج

ساعة بيل غيتس

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »