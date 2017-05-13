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مواصلات

طيران الإمارات تطلق خدمة يومية ثالثة إلى بريسبين الأسترالية

أريبيان بزنس
السبت، 13 مايو 2017
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طيران الإمارات تطلق خدمة يومية ثالثة إلى بريسبين الأسترالية

تعتزم شركة "طيران الإمارات" تسيير رحلة يومية ثالثة إلى مدينة بريسبين الأسترالية اعتبارا من الأول من ديسمبر القادم.

 

وستعمل الرحلة الجديدة بطائرات البوينج " 777-200LR " التي توفر ثمانية أجنحة خاصة في الدرجة الأولى و/ 42 / مقعدا يتحول إلى سرير شبه مستو في درجة رجال الأعمال و/216 / مقعدا مريحا مع مساحات رحبة بين الصفوف في الدرجة السياحية ما يزيد السعة المقعدية على هذا الخط في الاتجاهين بمقدار ثلاثة آلاف و/724/ مقعدا خلال الأسبوع.

 

ووفق وكالة أنباء الإمارات، تتيح هذه الرحلة للمسافرين من المملكة المتحدة وفرنسا وأميركا الشمالية المزيد من خيارات السفر إلى أستراليا مع توقف واحد في دبي، المقر الرئيس للناقلة التي تغطي شبكة خطوطها ما يزيد على 150 وجهة في أكثر من 80 دولة.

 

وتشغل طيران الإمارات حاليا رحلتين يوميتين إلى بريسبين وهما "ئي كيه 434" و"ئي كيه 435" وتعملان دون توقف بين دبي وبريسبين ومنها إلى أوكلاند في نيوزيلندا، فيما تعمل الرحلتان "ئي كيه 432" و"ئي كيه 433" بين دبي وبريسبين عبر سنغافورة وبالإضافة إلى ذلك توفر طيران الإمارات بفضل اتفاقية المشاركة في الرموز مع الخطوط الأسترالية "كوانتاس" رحلتين يوميا بين سنغافورة وبريسبين.

 

وجاء الإعلان عن الرحلة اليومية الثالثة بين دبي وبريسبين في أعقاب إعلان طيران الإمارات - مؤخرا - أن جميع رحلاتها إلى مدينة ملبورن الأسترالية ستتم بطائرات الإيرباص A380 عندما سيبدأ تشغيل الرحلة اليومية الثالثة بين دبي وملبورن "ئي كيه 408/ 409" التي تعمل حاليا بطائرات البوينج 777-300ER بالطائرات العملاقة ذات الطابقين اعتبارا من 25 مارس 2018.

 

وتستقطب أستراليا المسافرين من جميع أنحاء العالم وتشتهر بريسبن بثقافتها المزدهرة وبكونها البوابة الدولية الرئيسة لمنطقة غولد كوست التي تعد وجهة جذب سياحي كما ستستضيف دورة ألعاب الكومنولث 2018.

 

وفي ما يتعلق بالشحن الجوي .. توفر طائرة البوينج 777-300LR طاقة شحن قدرها 14 طنا في عنابر الشحن وتشمل المنتجات التي تنقل على هذا الخط اللحوم والخضار الطازجة والأدوية.

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