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مواصلات

أكثر من 91 مليون راكب استخدموا المواصلات العامة بدبي في الربع الأول

أريبيان بزنس
الجمعة، 12 مايو 2017
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أكثر من 91 مليون راكب استخدموا المواصلات العامة بدبي في الربع الأول

أكدت مؤسسة القطارات في هيئة الطرق والمواصلات أن مترو دبي بخطيه الأحمر والأخضر نقل في الربع الأول من العام الجاري، 51 مليونا و371 ألف راكب، مقارنة بـ 49 مليون و913 ألف راكب في الربع الأول من العام 2016، أي بزيادة بلغت (3%).

 

ونقل ترام دبي في الربع الأول من العام الجاري مليونا و601 ألفا و76 راكبا، مقارنة بمليون و338 ألف و601 راكبا في الربع الأول من العام 2016، أي بزيادة بلغت (20%)

 

 ووفق المكتب الإعلامي لحكومة دبي، أكد محمد المظرّب، مدير إدارة تشغيل القطارات في مؤسسة القطارات في هيئة الطرق والمواصلات الحرص المتواصل للهيئة على تحقيق أعلى معدلات السعادة للناس من مختلف شرائح المجتمع ومنهم رواد المواصلات العامة وذلك من خلال توفير وسائل نقل تمتاز بالأمان والراحة والمتانة ومزوّدة بآخر ما توصلت إليه التكنولوجيا في هذا المجال.

 

من جهتها أعلنت مؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات في دبي بأن حافلاتها العامة نقلت في النصف الأول من العام الجاري (38) مليونا و(616) ألفا و(365) راكبا، مقارنة بنحو (37) مليونا و(654( ألفا و(468( راكبا في الفترة ذاتها من العام 2016، أي بزيادة بلغت (2,5%).

 

 وأوضح باسل سعد إبراهيم، مدير إدارة الحافلات بمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات، أن ارتفاع أعداد مستخدمي الحافلات العامة في إمارة دبي، والذي يشهد نمواً مستمرا، يدلّ على تنامي ثقافة استخدام وسائل المواصلات العامة بين أوساط الجمهور من مختلف شرائح المجتمع وذلك بفضل سعي الهيئة وحرصها الشديد على توفير حافلات تتميّز بمتانتها ورحابتها ودقة مواعيدها، بالإضافة إلى تكاملها مع وسائل النقل الجماعي الأخرى كالمترو والترام، ووسائل النقل البحري، والمرافق التابعة لها كمحطات المترو والترام ومحطات وسائل النقل البحري، ناهيك عن المظلات المكيّفة لانتظار الحافلات المنتشرة في عموم إمارة دبي وخاصة المظلات المكيّفة الذكية، التي بلغ عددها (100) مظلة والتي تقدّم خدمات متنوعة وذكية للجمهور، الأمر الذي يرفع معدل رضاهم وسعادتهم بالخدمات الراقية، التي تقدمها هيئة الطرق والمواصلات.   

 

وقال سعد: "تعمل هيئة الطرق والمواصلات على استكمال منظومة النقل الجماعي في الإمارة، وهو ما يترجم التوجه الاستراتيجي لها في تقليل استخدام المركبات الخاصة وزيادة استخدام وسائل النقل الجماعي، وجعلها الخيار المفضل لتنقل السكان في إمارة دبي، حيث تسعى الهيئة للوصول بنسبة مساهمة وسائل النقل الجماعي في حركة السكان إلى (30%) في عام 2030، وأكّدَ إن نسبة مساهمة النقل الجماعي ارتفعت من (6%) في عام 2006 إلى (15%) في عام 2015، ووصلت هذه النسبة إلى (24%) في عام 2016 مع مركبات الأجرة.

 

 وقال إن وسائل النقل الجماعي تعد الوسيلة الأمثل لضمان نقل مستدام، في ظل الأعداد الكبيرة من المركبات التي تغص بها الشوارع، والغازات الضارة المنبعثة من عوادمها، داعياً الجمهور إلى استخدام وسائل النقل الجماعي من أجل المحافظة على البيئة والصحة العامة.

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