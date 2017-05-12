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وزارة العمل وشركة طيبة تنفيان فصل 200 موظف سعودي بمطار المدينة

أريبيان بزنس
الجمعة، 12 مايو 2017
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وزارة العمل وشركة طيبة تنفيان فصل 200 موظف سعودي بمطار المدينة

(أريبيان بزنس/ وكالات) - نفت كل من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وشركة طيبة لتشغيل المطارات المشغلة لمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة صحة خبر فصل 200 موظف سعودي يعملون في مطار المدينة.

 

ونقلت صحيفة "عين اليوم" السعودية عن شركة طيبة تأكيدها في بيان لها على عدم صحة فصل 200 موظف سعودي يعملون في مطار المدينة الذي تشغله منذ أواخر العام 2015.

 

كما نفى علي الغامدي مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمدينة المنورة -بحسب الصحيفة الإلكترونية-صحة ما ذكرته إحدى الصحف المحلية -دون ذكر اسمها- عن فصل 200 موظف سعودي في المطار، مؤكداً أنه لا توجد حالياً أي قضية منظورة في مكتب العمل خلافاً لما ذكر.

 

وقال الغامدي إنه "قبل 6 أشهر كانت هناك مشكلة بين 24 موظف وإحدى الشركات المتعاقدة في المطار وتم إنهاء الخلاف في حينه، واستغربنا مما نشرته إحدى الصحف عن وجود خلاف وقضية منظورة عن فصل 200 موظف سعودي".

 

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني سلمت شهادة الترخيص الخاصة بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة لشركة طيبة لتشغيل المطارات في أكتوبر/تشرين الأول 2015 بعد 13 شهراً من البدء في تنفيذ الإجراءات اللازمة للحصول على الترخيص.

 

وكان مطار المدينة المنورة أول مطار يجري تشغيله بالكامل عن طريق القطاع الخاص.

 

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