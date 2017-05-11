نيسان تعلن نتائجها المالية للسنة المالية 2016

أعلنت شركة "نيسان" اليابانية لتصنيع السيارات اليوم الخميس عن نتائجها المالية للسنة المالية المنتهية في 31 مارس/آذار 2017.

ووفقاً لبيان تلقى أريبيان بزنس نسخة منه، سجلت "نيسان" أرباحاً تشغيلية بقيمة 742.2 مليار ين ياباني على صافي الإيرادات التي بلغت 11.72 تريليون ين، حيث ساهمت المبيعات القوية في الأسواق الأمريكية والصينية وأوروبا الغربية جزئياً في تعويض تأثيرات صرف العملات الأجنبية والضعف في الأسواق الناشئة.

أبرز النتائج للسنة المالية 2016

يلخص الجدول التالي النتائج المالية لشركة "نيسان" خلال الأشهر الاثني عشر المنتهية في 31 مارس/آذار 2017. وقد تم تحديدها وفقاً لطريقة حساب حقوق الملكية في المشروع المشترك للشركة في الصين.

واستناداً إلى بيانات الإدارة المحددة على أساس مسبق والتي تتضمن نتائج عمليات الشركة في الصين، وصلت الأرباح التشغيلية إلى 882.4 مليار ين ياباني على صافي الإيرادات التي بلغت12.84 تريليون ين ياباني.

أداء المبيعات

خلال السنة المالية 2016، بلغ إجمالي مبيعات الشركة حول العالم5.63 مليون سيارة.

وسجلت مبيعات الشركة في الولايات المتحدة ارتفاعاً بنسبة 4.2 بالمئة لتصل إلى 1.58 مليون سيارة، وهو ما يعادل حصة سوقية نسبتها 9.0 بالمئة، وذلك في ضوء الطلب القوي على طرازات مثل "روغ" و"ألتيما".

أما مبيعات "نيسان" في الصين، والتي تم احتسابها على أساس السنة التقويمية، فقد ارتفعت بنسبة8.4 بالمئة لتبلغ 1.35مليون سيارة، وهذا يعادل حصة سوقية نسبتها5.0 بالمئة.

وفي الأسواق الأوروبية باستثناء روسيا، ارتفعت مبيعات الشركة بنسبة 7.2 بالمئة لتصل إلى 683 ألف سيارة أي ما يعادل حصة سوقية نسبتها 3.8 بالمئة، وذلك بفضل طرازي "قاشقاي" الرياضية متعددة الاستخدامات و"نافارا بيك أب" واللذين ساعدا في تعزيز الطلب على منتجات الشركة في المنطقة.

وساعد أداء "نيسان" القوي في هذه الأسواق الرئيسية على مواجهة الظروف الصعبة في السوق اليابانية، ما يعكس تعليق عمليات بيع السيارات من فئة "كيه" خلال الربع الأول.وخلال السنة المالية 2016، بلغ إجمالي عدد السيارات المباعة في اليابان– بعد استئناف مبيعات سيارات "كيه"- 557 ألف سيارة، وهو ما يعادل حصة سوقية قدرها 11.0 بالمئة.

وتراجعت مبيعات الشركة بنسبة 3.3 بالمئة لتصل 808 آلف سيارة في أسواق أخرى مثل آسيا، وأوقيانوسيا، وأمريكا اللاتينية، والشرق الأوسط وأفريقيا.

النظرة المستقبلية

تتوقع الشركة بيع 5.83 مليون سيارة خلال السنة المالية 2017. وتشير التوقعات إلى أن الطرازات التي أطلقتها الشركة مؤخراً بما في ذلك "نيسان ميكرا" و"أرمادا" و"كيكس" و"نوت إي باور" و"سيرينا" في اليابان، ستساهم في تعزيز نمو المبيعات خلال السنة المالية المقبلة.

واستناداً إلى توقعاتها القوية على صعيد مبيعات السيارات، قدّمت "نيسان" توقعاتها للسنة المالية المقبلة إلى "بورصة طوكيو للأوراق المالية"؛ وقد تم تحديدها وفقاً لطريقة حساب حقوق الملكية في المشروع المشترك للشركة في الصين، والتوقعات للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2018. ويشمل ذلك:

توقعات "نيسان" للسنة المالية 2017 – ( تبعاً لتقرير TSE ووفقاً لقيمة المشروع المشترك مع الصين 1)

صافي الإيرادات 11.8 تريليون ين ياباني (109 مليار دولار/ 100 مليار يورو)

الأرباح التشغيلية 685مليار ين ياباني (6.34 مليار دولار/ 5.81 مليار يورو)

صافي الدخل2 535مليار ين ياباني (4.95 مليار دولار/ 4.53 مليار يورو)

محتسبة استناداً إلى المعدل التالي لصرف العملات: 108 ين ياباني/ مقابل الدولار الأميركي؛ و118 ين ياباني/ يورو

وتوقعت "نيسان" زيادةً بنسبة 10.4 بالمئة على صعيد توزيعات الأرباح لتصل إلى 53 ين ياباني للسهم الواحد خلال السنة المالية 2017.

1. منذ بداية السنة المالية 2013، نشرت "نيسان" أرقاماً وتقارير تم احتسابها مع الأخذ بالاعتبار مشروعها المشترك مع شركة "دونغفنغ" في الصين. وعلى الرغم من أن صافي الدخل بقي دون تغيير عند اعتماد هذه الطريقة الحسابية، فإن بيانات الدخل القائم على حساب حقوق الملكية لم تعد تتضمن نتائج المشروع المشترك بين "دونغفنغ" - "نيسان" من حيث الإيرادات والأرباح التشغيلية.

2. صافي الدخل المنسوب إلى أصحاب الشركة الأم

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www.nissan-global.com/EN/IR/FINANCIAL