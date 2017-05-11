مصري يصنع عربة تنافس التوك توك

في ورشته القريبة من أهرامات الجيزة صنع أحمد سعيد عمر عربة صغيرة ذات أربع عجلات آملا أن تسد الفجوة في السوق.

السيارة "الميني" التي أنتجها عمر مستطيلة الشكل ولها جسم من الصلب وتتسع لستة أفراد وهي أقل ثمنا من التوك توك المستورد الواسع الانتشار نظرا لصناعتها من مواد محلية بالكامل تقريبا.

ووفق لرويترز، ارتفعت أسعار المنتجات المستوردة منذ أن خفضت الحكومة قيمة الجنيه في نوفمبر تشرين الثاني في إطار إجراءات لتحفيز الاقتصاد.

ويصل سعر التوك توك إلى نحو 38 ألف جنيه (2105 دولارات) وهو مزود بمحرك قوته 175 حصانا بينما تتكلف سيارة عمر 34 ألفا ولها محرك بقوة 300 حصان.

وقال عمر البالغ من العمر 35 عاما لرويترز "هي حاجة بديلة (عن التوك توك) بسعر أفضل واقتصاديا أفضل وبفكر أوسع وأشمل".

وينتشر التوك توك ذو الثلاث عجلات في الكثير من مدن مصر وخاصة في الأحياء ذات الشوارع الضيقة وأغلب هذا النوع مستورد من الهند.

ونظرا لارتفاع تكلفة الاستيراد يعتقد عمر أن السوق قد تتسع لتصميمه الجديد. ويقول عمر إن السيارات متاحة في بعض المعارض وإن هناك من اشتروها.