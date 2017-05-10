برنامج لتشجيع استخدام السيارات الكهربائية في دبي

اعتمد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم برنامج حوافز يشجيع الجمهور على استخدام السيارات الكهربائية في إمارة دبي والذي تم عرضه من قبل هيئة كهرباء ومياه دبي وبلدية دبي.

وذلك تماشيا مع مبادرة دبي للتنقل الاخضر التي تسعى إلى زيادة نسبة السيارات الهجينة والكهربائية في دبي.

ووفق وكالة أنباء الإمارات، ترأس سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي الاجتماع الـ 45 للمجلس بحضور سعادة سعيد محمد الطاير نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي.

ووضع التوجيه رقم 12016 للمجلس الأعلى للطاقة هدفا لبعض الهيئات الحكومية يتمثل بضم السيارات الهجينة والكهربائية لمجموع اسطول مركباتها بما لا يقل عن 10 في المائة من مجموع المشتريات الجديدة ابتداء من عام 2016 وحتى عام 2020 بحيث تصل نسبة المركبات الهجينة والكهربائية في دبي إلى 2 في المائة بحلول عام 2020.

ولتنمو هذه النسبة وتصل إلى 10 في المائة بحلول 2030.. وسيساهم ذلك في خفض 19 في المائة من إجمالي الانبعاثات الكربونية في دبي بحلول عام 2021.