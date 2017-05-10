Arabian business
مواصلات

استبعاد تفتيش الحوامل والأطفال في مطارات دبي إلا بحالة الإشتباه

أريبيان بزنس
الأربعاء، 10 مايو 2017
‫اخبار متعلقة‬‎
استبعاد تفتيش الحوامل والأطفال في مطارات دبي إلا بحالة الإشتباه

قال إبراهيم الكمالي مدير إدارة عمليات المسافرين في جمارك دبي انه يتم استبعاد تفتيش النساء الحوامل والأطفال في المطارات إلا في حالات الاشتباه القصوى، وذلك حرصاً على مراعاة الوضع الصحي للنساء الحوامل والأطفال في إجراءات التفتيش التي تطبقها المراكز الجمركية بمطارات دبي.


وأضاف الكمالي لـ «البيان» إن جمارك دبي تقوم بتفتيش النساء الحوامل في حالات الاشتباه القصوى بعيداً عن أجهزة التفتيش، حيث تتولى مهمة التفتيش في هذه الحالات المفتشات المؤهلات بأحدث مستوى من التدريب من مراكزها الجمركية في المطارات، وبما يضمن الحفاظ على صحة النساء وتجنيبهن اية تأثيرات ضارة لأجهزة التفتيش.

 

أما بالنسبة للأطفال في حال اقتضت ظروف الاشتباه القصوى تفتيشهم تتم عملية التفتيش يدوياً بحضور ومساعدة أولياء الأمور لضمان عدم تأثرهم مطلقاً بإجراءات التفتيش، أما إذا كان الاشتباه يتعلق بالعربة الخاصة بالطفل فيطلب من ولي الأمر ومرافقيه رفع الطفل من العربة ليتم تفتيشها بجهاز التفتيش بعيداً عن الطفل لضمان عدم تأثره بعملية التفتيش«.


وأكد الكمالي انه تطبق إجراءات التفتيش الجمركي للأفراد في مطارات دبي في حالات الاشتباه وفقاً للمعايير العالمية والمحلية التي تنظم هذه الإجراءات، مع الحرص الشديد على عدم ازعاج المسافرين لتسهيل حركتهم وإسعادهم».

 

وأوضح مدير إدارة عمليات المسافرين مكلف بجمارك دبي أن المفتشين والمفتشات في المراكز الجمركية بمطارات دبي يتمتعون بأعلى درجات الكفاءة في تنفيذ مهامهم، حيث تحرص الدائرة على الارتقاء بمستوى أداء مفتشيها إلى أعلى المستويات عبر التدريب والمتابعة المستمرة، لتقديم أفضل الخدمات الجمركية للمسافرين في مطارات الإمارة.

المزيد من أخبار الإمارات

المزيد عن هذا الخبر

الخارجية الإماراتية تدعو مواطنيها للالتزام بإجراءات تفتيش الهواتف في مطارات أميركا

جمارك رأس الخيمة تحدث أنظمة فحص الأحشاء للمسافرين

تقنية جديدة تخفض زمن الانتظار في مطار دبي الدولي

جهاز يحوّل إشارات الصم إلى لغة في مطار دبي

تعليقات

المزيد في مواصلات

أبوظبي تطلق آلية جديدة لحجز المركبات في عهدة مالكها

راكب يهدد بتفجير طائرة سعودية متجهة للقاهرة‎

التحقيق في حادث هبوط مروحية فوق مياه البحر بإمارة أبوظبي

طيران الإمارات وكارجولوكس تتفقان على تقاسم سعة الشحن الجوي

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

بالصور : الكويت تطلق مشروع مبنى الركاب الجديد بمطارها الدولي

متحف الطبيعة Orbi Dubai يفتتح أبوابه أمام الجمهور

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »