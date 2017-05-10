أبوظبي تطلق آلية جديدة لحجز المركبات في عهدة مالكها

قال العميد علي خلفان الظاهري مدير عام العمليات المركزية بشرطة أبوظبي أن الالية الخاصة لحجز المركبات داخل المنزل في عهدة مالكها التي أطلقتها شرطة أبوظبي تأتي تماشيا مع عام الخير 2017 والجهود المستمرة لشرطة ابوظبي في تحسين وجودة الخدمات المقدمة للجمهور من خلال تطبيق كافة التطبيقات والانظمة والتقنيات الذكية للارتقاء بخدمات المتعاملين الى أفضل الممارسات العالمية.

من جانبه أوضح العميد خليفة محمد الخييلي مدير مديرية المرور والدوريات بشرطة ابوظبي، وفق وكالة أنباء الإمارات، أن الآلية الجديدة لحجز المركبات في عهدة مالكها داخل المنزل بدلا من حجزها في ساحة الحجز يتم تطبيقها عن طريق تركيب جهاز تتبع ذكي في المركبات المحجوزة لأرسال إشارات الى شرطة ابوظبي تفيد باستخدام وتحريك السيارات المحجوزة في عهدة مالكيها ومخالفة الحجز المنزلي.

وقال أنه تم وضع كافة الاليات التي تضمن تنفيذ آلية الحجز المنزلي للمركبات في عهدة مالكيها وفق أفضل الممارسات، مشيرا الى أن كافة التفاصيل المتعلقة بالآلية الجديدة سيتم الإعلان عنها لاحقا، مؤكدا حرص شرطة أبوظبي على توفير أفضل الخدمات للجمهور.

وأشار الى أن خدمة حجز المركبة داخل المنازل في عهدة مالكها لن تشمل المخالفات الخطرة كما ان هناك اجراءات مترتبة على السائق في حالة مخالفته لشروط حجز المركبة داخل منزله وقيامه باستخدامها خلال فترة الحجز قد تصل الى الغاء الحجز المنزلي وحجز مركبته في ساحة الحجز.

وأكد الخييلي أن الالية الجديدة لحجز المركبات داخل المنزل في عهدة مالكها تأتي في إطار الجهود المستمرة لشرطة ابوظبي في تحسين وجودة الخدمات المقدمة للجمهور وتقديم خدمات متميزة للمتعاملين ضمن استراتيجيتها ونهجها الابتكاري والإبداعي والسعي الدائم لتقديم المزيد من الإنجازات في مجال خدمات المتعاملين.