السعودية: مخالفة أصحاب المركبات غير المؤمن عليها قريباً وتسجيل الحوادث إلكترونياً

أعلن اللواء الدكتور محمد بن شباب البقمي نائب مدير الإدارة العامة للمرور السعودي، اليوم الإثنين، أنه سيتم قريباً فرض مخالفة ضد أصحاب المركبات غير المؤمن عليها وأنه صدر توجيه ببدء تسجيل الحوادث إلكترونياً بداية من رمضان المقبل.

وعلى هامش الجلسة الأولى في ختام أعمال ندوة التأمين السعودي الرابعة التي تنظمها اللجنة العامة لشركات التأمين، قال "البقمي" إن الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد وزير الداخلية أصدر توجيها بمنع التعامل ورقياً في عملية تسجيل الحوادث من شهر رمضان المقبل، وبدء تسجيلها إلكترونياً.

وأوضح "البقمي" أنه سيتم فرض مخالفة على أصحاب المركبات غير المؤمن عليها قدرها 150 ريالاً (40 دولاراً) سترفع نسبة المركبات المؤمن عليها التي تصل حاليا 46 بالمئة، وأن هذه الخطوة ستساهم في دعم منظومة السلامة المرورية.

وأضاف أن توفير الحوافز للسائقين الملتزمين بالأنظمة المرورية سيدعم هذه الثقة، كذلك في المقابل فإن رفع سعر بوليصة التأمين على الأشخاص غير الملتزمين من شأنه أن يكون رادعاً ورسالة للالتزام بها، مشيراً إلى أنه سيتم تفعيل الرسائل المنبهة لإشعار العميل بانتهاء بوليصة التأمين، حرصا على عدم وقوع مخالفة عليه.