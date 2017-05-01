الخطوط الجوية السعودية تتيح خدمات صالات الفرسان لضيوفها مقابل 100 ريال

(أريبيان بزنس/ وكالات) - أتاحت شركة الخطوط الجوية العربية السعودية لضيوفها المسافرين على درجة الضيافة الحصول على خدمات صالات الفرسان في مطارات المملكة الرئيسية الأربعة مقابل رسوم تتراوح بين 100 و160 ريالاً (27 و42 دولار) يتم دفعها مباشرة لدى موظف الاستقبال في الصالة.

ويستمر تقديم خدمات الصالات مجانا للضيوف المسافرين على الدرجتين الأولى و"الأعمال" وحاملي عضوية برنامج الولاء الفرسان بدرجتيها الذهبية والفضية وأعضاء "إيليت بلس".

وقالت الخطوط السعودية في بيان إن ذلك يأتي في إطار إستراتيجية التطوير الشامل لمستوى الخدمات المقدمة لكافة شرائح الضيوف ضمن مبادرات برنامج التحول الذي يجري تنفيذه في الخطوط السعودية وشركاتها ووحداتها الإستراتيجية.

ويشمل هذا الإجراء صالات الفرسان في الصالات الداخلية والدولية (أولى وأعمال) بمطارات الملك عبدالعزيز بجدة والملك خالد بالرياض والملك فهد بالدمام والأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة، فيما تم تحديد الرسوم بين 100 و160 ريالاً، كما أتاحت الخطوط السعودية للمسافرين على شركات الطيران الأخرى دخول صالات الفرسان والتمتع بخدماتها مقابل رسوم تراوح بين 140 و250 ريالاً (38 و67 دولاراً).

وتحتوي صالات الفرسان على أماكن فخمة وأجنحة مميزة للانتظار توفر الراحة والرفاهية والخصوصية، إضافة إلى شرفات مطلة على ساحات المطارات، إلى جانب تخصيص "منطقة الأعمال" التي تم تجهيزها بمناضد أنيقة وأجهزة الحاسب الآلي الحديثة وخدمة الـ "واي فاي" بما يُمكّن الضيوف من إنجاز أعمالهم، مع اختيارات واسعة من الوجبات المتنوعة التي ترضي جميع الأذواق.

كما تحتوي على أماكن مخصصة للعائلات مما يوفر الخصوصية إلى جانب المناطق المخصصة للأطفال والمجهزة بالألعاب ووسائل التسلية والترفيه في جوٍّ من المرح والسعادة، حيث تقدم الخدمات في هذه الصالات من خلال كوادر عالية التأهيل والتدريب من أجل تقديم أفضل مستويات الخدمة والرعاية للضيوف بأسلوب حضاري ومهني رفيع.

وتعد صالات الفرسان ضمن سلسلة الصالات الفخمة والمتميزة التي جهزتها الخطوط الجوية السعودية لضيوفها في العديد من مطارات المملكة؛ حيث تحوي جلسات استرخاء ومناطق جلوس عامة مزودة بمقاعد وأجهزة حواسيب آلية وخدمة الإنترنت عبر الـ "واي فاي"، وكذلك شاشات تلفزيونية وأخرى لمتابعة وضع الرحلات، وقسماً مخصصاً لتناول الوجبات والمشروبات الساخنة والباردة على مدار الساعة.