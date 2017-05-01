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مواصلات

دبي: عبور جسر مكتوم مجانا يوم الجمعة مع إغلاق الجسر العائم

أريبيان بزنس
الاثنين، 1 مايو 2017
دبي: عبور جسر مكتوم مجانا يوم الجمعة مع إغلاق الجسر العائم

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، عن تمديد إغلاق الجسر العائم أمام الحركة المرورية خلال يوم الجمعة من كل اسبوع، وذلك من الساعة العاشرة مساءً كل خميس وحتى السادسة من صباح كل سبت، وذلك بهدف إتاحة المجال لعبور السفن ووسائل النقل البحري لخور دبي خلال ساعات إضافية، لا سيما  بعد افتتاح قناة دبي المائية، والتي ستشجع بدورها الحركة الملاحية في المنطقة.  

وقالت المهندسة ميثاء بن عدي المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في الهيئة: سيتم الإبقاء على العبور المجاني للحركة المرورية التي تستخدم جسر آل مكتوم خلال ساعات إغلاق الجسر العائم.

وأكدت أن هذا القرار جاء بناءً على دراسات مرورية متخصصة وشاملة، أظهرت بأن جسريْ آل مكتوم والقرهود ونفق الشندغة قادرون على استيعاب الحركة المرورية في المنطقة خلال يوم الجمعة، حيث أن الحركة المرورية تكون أقل بشكل ملحوظ في ذلك اليوم.

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