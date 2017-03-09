حملة سعودية تؤكد أن تحمية السيارة لمدة 30 ثانية كافٍ

أكد المركز السعودي لكفاءة الطاقة (كفاءة) من خلال حملة "24 ساعة توفير" أن تحمية السيارة لمدة 30 ثانية تكون كافية من أجل الانطلاق وليس بعكس ما يتصوره البعض بأنه يجب أن يستمر في تحمية السيارة لمدة 10 دقائق أو أكثر هي المدة الصحيحة.

وقالت "كفاءة" إن تحمية السيارة 30 ثانية هو من السلوكيات التي تساهم في توفير الطاقة خصوصاً فيما يتعلق بالمركبات بشكل عام.

وتركز حملة "24 ساعة توفير" على السلوكيات الصحيحة التي تساهم في توفير الطاقة سواء الكهربائية أو الوقود أو الإطارات أو كذلك عمر المركبات وهي تستمر كسلوك مع الشخص حتى يستطيع أن يحقق أكبر قدر ممكن من توفير الطاقة بأتباع بعض السلوكيات السليمة.