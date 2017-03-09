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مواصلات

السعودية تعتمد تطبيق الرفع بالمخالفات المرورية لحدها الأعلى

أريبيان بزنس
الخميس، 9 مارس 2017
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السعودية تعتمد تطبيق الرفع بالمخالفات المرورية لحدها الأعلى

وجه مدير الإدارة العامة للمرور السعودي مديري المرور في المملكة باعتماد وتطبيق الرفع بالمخالفات المرورية للحد الأعلى عن طريق هيئات الفصل في حالة وجود ما يبرر ذلك.

 

ونقلت صحيفة "سبق" السعودية المقربة من وزارة الداخلية عن مصادرها إن توجيهات اللواء عبدالله حسن الزهراني جاءت بعد موافقة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود.

 

وقالت المصادر إن التوجيهات تتعلق بتفعيل تسديد المخالفات المرورية التي تم تسجيلها بالنظام ابتداء من تاريخ 26/1/1437هـ الصادرة بالمرسوم الملكي بالحد الأدنى.

 

وأضافت أن المخالفات سيتم تسجيلها بحدها الأدنى على أن تقوم هيئات الفصل برفعها للحد الأعلى على الفور، في حال تسببت المخالفة في إخلالها بالسلامة العامة، وحتى لو لم يتم مرور شهر على المخالفة.

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