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دفع المخالفات المرورية لدبي عبر البطاقات الائتمانية وبالتقسيط

أريبيان بزنس
الأربعاء، 8 مارس 2017
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دفع المخالفات المرورية لدبي عبر البطاقات الائتمانية وبالتقسيط

أطلقت الإدارة العامة للخدمات الذكية في شرطة دبي خدمة تقسيط المخالفات عبر تطبيقاتها الذكية والموقع الالكتروني بالتعاون مع بنك الخليج الأول.

 

وقال بيان تلقى أريبيان بزنس نسخة منه إنه أصبح باستطاعة الجمهور الآن سداد قيمة المخالفات المرورية بطريقة أكثر سرعة وفعالية من خلال توفير إمكانية دفع المخالفات المرورية بالتقسيط لحاملي بطاقات الائتمان الصادرة من بنك الخليج الأول بدون فوائد على مدى 3 أو 6 أشهر.

 

ودعا مدير الإدارة العامة للخدمات الذكية في شرطة دبي، العميد خالد ناصر الرزوقي، الجمهور إلى الاستفادة من هذه الخدمة التي ستساهم بدور كبير في تسهيل عمليات سداد المخالفات المرورية بأسلوب أكثر سرعة وفعالية، فضلا عن ضمان المرونة والتوفير في عمليات الدفع حيث يمكن لعملاء بنك الخليج الأول تحميل تطبيق شرطة دبي أو زيارة الموقع الالكتروني، والدخول على خدمة دفع المخالفات واختيار فترة السداد بالتقسيط الذي يناسبهم شريطة أن لا تقل المبالغ المترتبة على المخالفات المرورية عن ألف درهم.

 

وأوضح "الرزوقي" أن هذا التعاون بين القيادة العامة لشرطة دبي وبنك الخليج الأول يأتي ليعزز الشراكة الإستراتيجية القائمة بين الطرفين والجهود المتواصلة لفريق الإدارة العامة للخدمات الذكية وبالتعاون مع الإدارات العامة الرئيسية في شرطة دبي ضمن سعي شرطة دبي إلى تحويل جميع الخدمات التي تقدمها للجمهور إلى خدمات بنسخة مطورة متوفرة عبر الهاتف وذلك في ظل توجهات حكومة دبي الذكية ومبادرات مدينة دبي الأذكى عالمياً.

 

 

 

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