"فلاي دبي" تحتفل بيوم المرأة برحلتين بقيادة طاقم نسائي كامل

احتفلت فلاي دبي اليوم بيوم المراة العالمي من خلال تشغيلها لرحلتين كانت كامل طواقمها من النساء وهما رحلتي دبي - الدوحة والدوحة - دبي.

قادت الرحلتان الكابتن طيار ايزابيل غونزاليس وهي اسبانية ومساعد الطيار فايدي شافان وهي من الهند في حين ضم طاقم الخدمة على الطائرة نساء من كوريا ومولدوفا والمغرب وتونس وزيمبابوي حيث رحبن بالمسافرين على الرحلة في احتفال خاص يعكس الدور الهام الذي باتت تلعبه المرأة في قطاع الطيران وخاصة في دولة الامارات.

ووفق المكتب الإعلامي لحكومة دبي، قامت موظفات فلاي دبي بالترحيب بطاقم الرحلة بعد عودتها من الدوحة في مقر الناقلة في حين شاركت موظفات من أقسام الشركة يمثلن العمليات التجارية والهندسة وعمليات الرحلات والموارد البشرية وخدمات الرحلات والصيانة وتخطيط الشبكة اضافة الى ادارة العائدات في الترحيب بطاقم الطائرة.

ويأتي احتفال الناقلة باليوم العالمي للمرأة انطلاقا من اهتمام القيادة الحكيمة في دولة الامارات العربية المتحدة بالمرأة لتعزيز دورها في المجتمع في مختلف المجالات.

وقال غيث الغيث الرئيس التنفيذي لفلاي دبي "نحن نحتفل بتمكين المرأة كل يوم في فلاي دبي ونحن فخورون بوجود 1400 امرأة يعملن في الشركة ويشاركن بفاعلية في نجاح ونمو الناقلة".

وأضاف "يمثل يوم المرأة العالمي فرصة كبيرة لتوجيه الشكر لجميع الموظفات العاملات في الشركة وجهودهن الموصولة من اجل دعم وتعزيز عمليات الناقلة في مختلف اقسامها ودوائرها".