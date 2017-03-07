بيان هام من الاتحاد للطيران بخصوص المسافرين من 6 دول عربية إلى أمريكا

(رويترز) - تنصح شركة الاتحاد للطيران بعض المسافرين بإبلاغ خطط سفرهم للبعثات الدبلوماسية الأمريكية بعد أن وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا معدلا بحظر دخول مواطني ست دول ذات أغلبية مسلمة.

ويُبقي الأمر الصادر أمس الاثنين والذي سيدخل حيز النفاذ في 16 مارس آذار على حظر سفر مواطني إيران وليبيا وسوريا والصومال والسودان واليمن إلى الولايات المتحدة لمدة 90 يوما. ويسري الحظر على الطلبات الجديدة لتأشيرات السفر فقط مما يعني أن الأشخاص الذين تم إلغاء تأشيرات سفرهم بموجب الأمر السابق والبالغ عددهم نحو 60 ألف شخص سيسمح لهم بدخول الولايات المتحدة.

وقالت متحدثة باسم الاتحاد للطيران لرويترز "نشجع جميع الضيوف من مواطني هذه الدول بالتشاور مع أقرب سفارة أو قنصلية أمريكية للتأكد من أنه يحق لهم قانونا دخول الولايات المتحدة."

وأضافت في رسالة عبر البريد الالكتروني "متطلبات دخول الولايات المتحدة عرضة للتغيير وربما تكون عرضة لتفسير آخر من قبل الوكالات الإدارية والمحاكم الأمريكية."

وحظر الأمر التنفيذي الأصلي لترامب والصادر في 27 يناير كانون الثاني والذي جرى تعليق العمل به في الثالث من فبراير شباط دخول اللاجئين ومواطني نفس الدول الست ذات الأغلبية المسلمة وكذلك العراق والتي جرى حذفها من الأمر المعدل.

وتسبب الحظر الأصلي في حالة من الفوضى والارتباك بالمطارات العالمية وشكاوى قطاع الطيران من عدم وجود اتصال واضح ومباشر مع المسؤولين الأمريكيين.

وقبل ساعات من توقيع الأمر الجديد أمس الاثنين قالت متحدثة باسم الخطوط الجوية القطرية لرويترز إن الشركة لم تتلق بعد توجيهات من الإدارة الأمريكية بشأن الحظر الجديد.

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