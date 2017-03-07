ألستوم تسلم أول قاطرة لمترو الرياض

سلمت شركة الستوم أول قاطرة من قاطرات مترو الرياض إلى هيئة تطوير الرياض، وهذه هي القاطرة الأولى من 69 قاطرة مقررة للعمل على الخطوط (4) و(5) و(6) في مترو الرياض.

وتواصل ألستوم العمل على القاطرات المتبقية التي يتم تصنيعها بالمعدل المقرر والمنتظر تسليمها في نهاية عام 2018.

يذكر أن هيئة تطوير الرياض أطلقت مشروع المترو عام 2013 ومن المقرر أن يبلغ طول الخط لمترو الرياض 176 كم في 6 خطوط تخدمها 85 محطة.

وقد عهد الى الستوم – ضمن تحالف (فاست) – توفير النظام المتكامل لتشغيل الخطوط 4-6 (الخط الأصفر والخط الأخضر والخط البنفسجي). ويشمل التعاقد توريد 69 قطار طراز متروبوليس واورباليس ونظام إشارات الستوم سي-بي-تي-سي وتوليد القوى ونظام هيسوب لاستعادة الطاقة.

تتكون كل وحدة من وحدات مترو الرياض من عربتين بطول إجمالي قدره 36 متر وحمولة تصل الى 231 راكب في الدرجات الثلاثة: الأولى والأسرية والفردية والتي يعزلها عن بعضها فاصل زجاجي. وتوفر القطارات أقصى درجات الراحة والمقاعد مناسبة الحجم وأحدث أنواع الإضاءة بمصابيح لد وأنظمة معلومات الراكب المتطورة، كما تم تطوير التصميم الداخلي والخارجي للقطارات لتطابق متطلبات هيئة تطوير الرياض وروعي أن تحمل كل عربة خطوط تحمل لون الخط الذي تعمل عليه.

تم تزويد قطارات المترو بالمحركات بنسبة 100% تمكنها من السير على مسارات بدرجة ميل تصل الى 6% وقضبان سكك حديدية معيارية بسرعات تصل الى 90 كم/س، كما روعي أن تعمل القطارات في مناخ المنطقة الحار دون أن تتأثر بدرجات الحرارة القاسية وذلك بإضافة أنظمة التكييف شديدة الكفاءة التي توفر التبريد المناسب حتى في أقصى درجات الحرارة المحيطة، الى جانب تصميم العجلات البوجي والمحركة والفرامل والأبواب بعناصر خاصة تقاوم الرمال العالقة في الجو.

يذكر أنه يتم تصنيع وحدات المترو في مصنع الستوم في مدينة كاتويس – البولندية.



