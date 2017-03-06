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السعودية تفتح الباب للمراكز الأجنبية لتقييم حوادث السيارات

أريبيان بزنس
الاثنين، 6 مارس 2017
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السعودية تفتح الباب للمراكز الأجنبية لتقييم حوادث السيارات

أكدت الهيئة السعودية للمقيِّمين المعتمدين "تقييم"، أن المجال مفتوح أمام مراكز تقييم الحوادث العالمية الراغبة الدخول في قطاع تقييم حوادث المركبات، بعد استيفاء متطلبات هيئة التقييم، مؤكدة أن الاستثمار في هذا القطاع لا يقتصر على المراكز المحلية فحسب، وأن الهيئة تدعم التشجيع بالاستثمار في هذا المجال من قبل مراكز التقييم الأجنبية.

 

 وأضافت الهيئة على لسان صالح الزويد؛ مدير العلاقات العامة والإعلام، أنه "وفقا لاتفاقية الهيئة مع مؤسسة النقد العربي السعودي، فإن شركات التأمين ملزمة بالتعامل مع مراكز التقدير المرخصة من الهيئة والملتزمة والمنفذة لجميع المعايير والمواصفات الفنية التي وضعتها الهيئة، إضافة إلى استكمالها المتطلبات والاشتراطات النظامية".

 

 

وقال الزويد وفقا لصحيفة "الاقتصادية": "إن الهيئة أطلقت العام الماضي بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور ومؤسسة النقد العربي السعودي، المرحلة التجريبية لنظام تقدير أضرار حوادث المركبات في صناعية العروبة في الرياض، وهو نظام إلكتروني متكامل يتم فيه ربط جميع الجهات ذات العلاقة بالحادث "شركة نجم، مقدري الحوادث، شركات التأمين، موردي قطع الغيار، ورش إصلاح السيارات"، بحيث يكون كامل الدورة المستندية إلكترونيا وتتم فيه جميع إجراءات التقدير وفق نظام إلكتروني، يسهم في خدمة المواطن بشكل ميسر، ويسهل ويحفظ حقوق الجميع سواء شركات التأمين أو المستفيدين".

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