دبي تكشف عن "الساحة الذكية" لفحص السائقين بمركز تعليم قيادة المركبات

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن تنفيذها مشروع الساحة الذكية لفحص السائقين المتقدمين للحصول على رخصة قيادة المركبات الخفيفة، وذلك في مركز دبي لتعليم قيادة المركبات – فرع الخيل منطقة القوز الصناعية، وذلك باستخدام تقنية جديدة على مركبة خفيفة ذات ناقل سرعات يدوي.





في إطار مواكبتها واستجابتها لمبادرة "المدينة الذكية" التي أطلقتها حكومة دبي الرشيدة، لجعل دبي المدينة الأذكى في العالم، وهو نظام يعتبر الأول من نوعه في العالم.

وحسب المكتب الإعلامي لحكومة دبي، قال أحمد بهروزيان، المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص بالهيئة: إن مشروع فحص السائقين في "الساحة الذكية"، يُعد أحد أهم المشاريع الاستراتيجية التي تنفذها، وذلك من خلال تحويل مركبات فحص السائقين إلى مركبات ذكية قادرة على اكتشاف مناطق مناورات الفحص، ومدى استجابة السائق لكل مناورة، من خلال كاميرات وحسّاسات عالية الكفاءة مرتبطة بمعالج مركزي قادر على جمع مختلف البيانات واحتساب الأخطاء بشكل آلي.

وأوضح أنه لتعزيز نظام الفحص الذكي تم تجهيز ساحة الاختبار بعلامات خاصة تتعرف المركبة من خلالها إلى مناطق المناورات الخمس بمجرد مرور المركبة فوقها عبر منظومة الكاميرات الجانبية المتوفرة بالمركبة، ومن ثم ترسل الصور والبيانات من جميع الحسّاسات الأرضية إلى معالج تقني لاحتساب النتيجة، وأن مركبة الفحص تم تجهيزها بالداخل بكمبيوتر لوحي لتوضيح المناورات من خلال تعليمات صوتية عند مرحلة الاختبار، إضافة إلى العديد من الوظائف يمكن استخدامها في مرحلة التدريب.

وأشار بهروزيان، إلى أن ساحة الفحص تم تزويدها ببرج للمراقبة يسمح بمتابعة أكثر من مركبة فحص، مع الاحتفاظ بتسجيل لكل عملية فحص لضمان نزاهة احتساب نتيجة الاختبار والقدرة على مراجعتها عند الطلب، مؤكدة أن نظام "الساحة الذكية" يحقق عددا من الأهداف، منها؛ زيادة معدل الشفافية، وتخفيض هامش الخطأ في اتخاذ قرار الرسوب والنجاح دون تدخل الفاحص، وزيادة كفاءة خطوات الاختبار من خلال التشغيل الآلي المتناغم لمجموعة من مركبات الفحص الذكي، وتحسين عوامل الأمان عبر عدة تقنيات توفر تجنب أضرار الحوادث مثل الاصطدام بأية حواجز، فضلا عن تحويل الكوادر والكفاءات للعمل ضمن بيئة ذكية ترفع من مستوى مهاراتهم.

وكانت هيئة الطرق والمواصلات قد أطلقت خلال فعاليات "أسبوع الإمارات للابتكار" المقام خلال الفترة 20 – 26 نوفمبر الماضي، التشغيل التجريبي لمبادرة "الساحة الذكية"، والتي تعتبر أهم مراحل فحص السائقين المتقدمين لاختبارات السواقة.