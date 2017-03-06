خصم لأصحاب السجلات الخالية من المخالفات المرورية في شركات التأمين السعودية

تبدأ شركات التأمين في السعودية مطلع شهر أبريل/نيسان المقبل في تطبيق نظام السجل المروري بما يتيح لشركات التأمين عرض مخالفات طالب التأمين.

وقالت صحيفة "عين اليوم" السعودية إنه وفقاً للنظام الجديد، ألزمت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي/ ساما) شركات التأمين بتقديم خصم لأصحاب السجل الخالي من المخالفات المرورية على أن يكون الخصم مطبقاً على السعر الأساسي الجديد، وتعتمد نسبة الخصم المقدمة على عدد السنوات لسجل المؤمن له دون أي مطالبات.

وتصل نسبة الخصم إلى 15 بالمئة من السعر الجديد لوثائق التأمين لسنة واحدة دون مطالبات، وتزداد النسبة بازدياد عدد سنوات السجل دون مطالبات لتصل إلى 30 بالمئة لثلاث سنوات دون مطالبات، وسمحت التعليمات للشركات أن تقدم أيضاً "خصم عدم وجود مطالبات" على تأمين المركبات الشامل للأفراد.

كما تضمنت التعليمات التي أصدرتها "ساما" إمكانية أن تقدم شركة التأمين خصماً إضافياً تقديراً لولائهم للشركة بنسبة تصل إلى 10 بالمئة من السعر الجديد لوثائق التأمين الإلزامي والتأمين الشامل للأفراد، ولا يقدم هذا الخصم إلا في حال تجديد المؤمن له لوثيقته لدى شركة التأمين ذاتها حال انتهائها بحيث لا يكون هناك أي فترة فاصلة بين التغطية المقدمة.