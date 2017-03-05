دبي لـ تيسلا وغوغل وأوبر"اختبروا سياراتكم ذاتية القيادة هنا"

باراج دلغونكر- أريبيان بزنس:تسعى دبي لجعل كل من تيسلا وغوغل وأوبر تختبر السيارات بدون سائق التي تطورها على طرقات دبي بحسب المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص رئيس لجنة المركبات الذكية في هيئة الطرق والمواصلات، أحمد بهروزيان .

واشار أحمد لأريبيان بزنس إلى أن الإمارة تجري منذ مدة اختبارات على السيارات ذاتية القيادة في منطقة الخليج التجاري ووسط دبي، بهدف تحقيق أهداف دبي الرامي لجعل 25% كم النقل العام يعتمد على السيارات ذاتية القيادة بحلول عام 2030.

وأوضح بهروزيان في حديث مع أريبيان بزنس مؤخرا إلى أن الهيئة ستتعاقد مع العديد من شركات السيارات العالمية وكبرى شركات التقنية التي تسعى لاختبار تقنيات سياراتها ذاتية القيادة.