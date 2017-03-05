Arabian business
مواصلات

دبي لـ تيسلا وغوغل وأوبر"اختبروا سياراتكم ذاتية القيادة هنا"

أريبيان بزنس
الأحد، 5 مارس 2017
دبي لـ تيسلا وغوغل وأوبر"اختبروا سياراتكم ذاتية القيادة هنا"
صورة من مؤتمر طرح تيسلا في الشرق الأوسط في دبي الشهر الماضي

باراج دلغونكر- أريبيان بزنس:تسعى دبي لجعل كل من  تيسلا وغوغل وأوبر تختبر السيارات بدون سائق التي تطورها على طرقات دبي بحسب المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص رئيس لجنة المركبات الذكية في هيئة الطرق والمواصلات، أحمد بهروزيان .

واشار أحمد لأريبيان بزنس إلى أن الإمارة تجري منذ مدة اختبارات على السيارات ذاتية القيادة في منطقة الخليج التجاري ووسط دبي، بهدف تحقيق أهداف دبي الرامي لجعل 25% كم النقل العام يعتمد على السيارات ذاتية القيادة بحلول عام 2030.

 

 

 وأوضح بهروزيان في حديث مع أريبيان بزنس مؤخرا إلى أن الهيئة ستتعاقد مع العديد من شركات السيارات العالمية وكبرى شركات التقنية التي تسعى لاختبار تقنيات سياراتها ذاتية القيادة.

 

 

 

المزيد من أخبار الإمارات

تعليقات

المزيد في مواصلات

السعودية تسمح للنساء بقيادة السيارة "قريباً"

السرعة الزائدة تتصدر تجاوزات سائقي الأجرة في دبي

سيارة كهربائية صديقة للبيئة تسهل عمل مراقبي المواقف في عجمان

استدعاء مليون سيارة مرسيدس بعد احتراق العشرات

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

ربط الشمال بالجنوب عبر قطار الرياض-القصيم

السعودية تسمح للنساء بقيادة السيارة "قريباً"

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »