السرعة الزائدة تتصدر تجاوزات سائقي الأجرة في دبي

أقر عبد الله المهري، مدير إدارة رقابة أنشطة النقل في مؤسسة المواصلات العامة في هيئة طرق ومواصلات دبي بوجود مشكلات عامة تواجه السائقين أسوة بأي موظف خدمة يتعامل مع أفراد في أية جهة أو مؤسسة، مؤكدا أن السرعة الزائدة تأتي في مقدمة التجاوزات التي تصدر من قبل قلة من السائقين والعطل الفني في الخرائط الجغرافية.

وأضاف أن هيئة الطرق والمواصلات لديها نظام وبرنامج للتعامل مع السائقين المخالفين، تتضمن برامج تأهيل وتدريب وتحرير مخالفات. وأكد أن أي شكاوى لم ترد بخصوص تنظيم السائقين لسباقات السرعة، وفق صحيفة الإتحاد.

أما بخصوص تجاوزات السرعة المحددة تم ربط مركبات الأجرة بنظام أمان يقوم بمراقبة سرعة المركبة حسب السرعة المسموح بها في الشــارع وفــي حـــال تجــاوز السائق السرعة المحددة يتم تنبيهه وفي حال عدم استجابته وتخفيف السرعة يتم تحرير مخالفة بحقه .

ودعا الجمهور في حال رؤيتهم مثل هذه التصرفات من قبل السائقين التواصل المباشر مع مركز الاتصال في الهيئة 8009090 وتقديم بلاغ عليهم لنقوم بدورنا في الحد من هذه الأعمال في حال في وجدت.

وقال إن عدد مخالفات النقل غير المرخص خلال العام 2016 بلغ 11 ألفا و 653 مخالفة، مشيرا إلى أن إجمالي مركبات الأجرة المخصصة في المطارات بلغت 845 سيارة، تتوزع بين 184 مركبة تعمل في المطارات وخارجها و 50 تعمل في مطارات جبل علي و 343 مركبة مخصصة للمطارات فقط و 85 مركبة أجرة سيدات، تعمل في المطارات وخارجها، و 166 مركبة فخمة تعمل في المطارات ( ليموزين ) و17 مركبة أميرة خاصة للسيدات تعمل في المطارات وخارجها.