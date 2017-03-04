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استدعاء مليون سيارة مرسيدس بعد احتراق العشرات

أريبيان بزنس
السبت، 4 مارس 2017
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استدعاء مليون سيارة مرسيدس بعد احتراق العشرات

(رويترز) - قالت شركة دايملر الألمانية إنها ستستدعي مليون سيارة من أحدث طرز مرسيدس-بنز من أنحاء العالم بسبب خطر احتراقها بعدما جرى الإبلاغ عن 51 حادثة حريق.

 

وقالت الشركة إنها لم تتلق أي بلاغات عن أي حالات وفاة أو إصابات فيما يتعلق بالسيارات التي ستشرع في استدعائها في السوق الأمريكية في يوليو/تموز عندما تتوافر قطع غيار.

 

ومن بين المليون سيارة التي سيجري استدعاؤها 307 آلاف و629 سيارة في الولايات المتحدة بما يقل بمقدار 40 ألف وحدة عن العدد الذي أخطرت مرسيدس-بنز الجهات التنظيمية به.

 

ولم تتوافر لدى الشركة على الفور بيانات تفصيلية حول الأماكن التي سيجري استدعاء السيارات فيها خارج الولايات المتحدة إحدى أكبر أسواق مرسيدس-بنز إلى جانب الصين وألمانيا.

 

وقال متحدث باسم مرسيدس-بنز إنه جرى تسجيل 30 حادثة احتراق في السوق الأمريكية من بين 51 حادثة.

 

وتشمل عملية الاستدعاء طرزاً حديثة بعضها إنتاج 2017.

 

وقالت مرسيدس-بنز ودايملر إن إخطار الزبائن في الولايات المتحدة سيبدأ أواخر مارس/آذار الجاري من دون الكشف عن موعد إخطار المالكين في الأسواق الأخرى.

 

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