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السعودية تنفي إسقاط المستفيدين المالكين لأكثر من مركبة خاصة من الضمان الاجتماعي

أريبيان بزنس
السبت، 4 مارس 2017
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السعودية تنفي إسقاط المستفيدين المالكين لأكثر من مركبة خاصة من الضمان الاجتماعي

أكد خالد أبا الخيل المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية أن كل ما يشاع حول إسقاط المستفيدين الذين يملكون أكثر من مركبة خاصة من الضمان الاجتماعي غير صحيح.

 

وجاءت تصريحات "أبا الخيل" رداً على تقرير نشرته صحيفة "الاقتصادية" السعودية يوم الخميس الماضي قالت فيه نقلاً عن "مصادر مطلعة" إن وكالة الضمان الاجتماعي بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية تدرس إسقاط المستفيدين الذين يملكون أكثر من مركبة خاصة.

 

وكانت وزارة العمل السعودية أطلقت مؤخراً مشروع تحديث بيانات مستفيدي الضمان والرعاية الاجتماعية، وقالت إنها تستهدف تحديث بيانات أكثر من 1.3 مليون شخص، منهم 837 ألف أسرة، و470 ألفاً من الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث يهدف المشروع الذي يستمر ستة أشهر، إلى تحديث البيانات، الاسم، السن، العنوان، الرقم البنكي، وتحديث البيانات الصحية.

 

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