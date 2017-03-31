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مواصلات

"طرق دبي" تـُشغـّل العبرة التراثية بمنطقة مشروع "كريك هاربير"

أريبيان بزنس
الجمعة، 31 مارس 2017
"طرق دبي" تـُشغـّل العبرة التراثية بمنطقة مشروع "كريك هاربير"

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات أنها قامت، بالتعاون والتنسيق مع مؤسسة إعمار العقارية، بتشغيل العبرة التراثية في مشروع "إعمار كريك هاربير" بمنطقة خور دبي، وذلك كمرحلة أولى للترفيه السياحي في هذه المنطقة لخدمة مرتادي مركز المبيعات للمشروع، وتوسيع نطاق الخدمة في المناطق الترفيهية ذات الجاذبية والإطلالة الخلابة بإمارة دبي.

وقال منصور الفلاسي، مدير إدارة النقل البحري بمؤسسة المواصلات العامة في الهيئة: إن العبرة التراثية الكهربائية تتمتع بجاذبية كبيرة لدى مرتادي وسائل النقل البحري، وإن تعاوننا مع مؤسسة إعمار العقارية بتشغيل هذه العبرة في مشروع "إعمار كريك هاربير" في خور دبي، يأتي في إطار توفير وسيلة ترفيهية وسياحية لمرتادي هذه المنطقة، نظرا لما تتمتع به من وجود مقاه ومطاعم فاخرة وعروض ترويجية.

وأضاف: إن الهيئة قامت بالاتفاق مع "إعمار" على أن تتولى الهيئة تشغيل العبرة وتنظيم جولات للتنزه والسياحة حول محمية الفلامينغو الواقعة في منطقة رأس الخور، مؤكدا أن الهدف من الخدمة هو توسيع نطاقها في المناطق الترفيهية لإسعاد الناس وتطبيق أرقى مستويات الأمن والسلامة أثناء التشغيل.

والجدير بالذكر أن هذا الموقع يُعتبر الثالث الذي تتولى هيئة الطرق والمواصلات تشغيله ضمن المناطق التابعة لمؤسسة إعمار العقارية مما يعكس ثقة الأخيرة بخدمات النقل البحري المُقدمة من الهيئة منذ أن قامت لأول مرة بتدشين خدماتها بمنطقة المارينا التابعة لمؤسسة اعمار عام 2011.

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