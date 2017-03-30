اصطدام خفيف لطائرة إماراتية بأخرى في سنغافورة

وام- ذكرت طيران الامارات ان طائرة تابعة لها كانت فى رحلة من سنغافورة الى دبى تعرضت لاضرار طفيفة خلال تحركها على ارض المطار مما جعلها بحاجة الى اعمال اصلاح.

واوضح متحدث باسم طيران الامارات ان جميع ركاب الرحلة "ئى كيه 405 " تم توفير حجوزات لهم على رحلات اخرى مؤكدا حرص الشركة على سلامة ركابها وافراد اطقمها.