Arabian business
مواصلات

اصطدام خفيف لطائرة إماراتية بأخرى في سنغافورة

أريبيان بزنس
الخميس، 30 مارس 2017
اصطدام خفيف لطائرة إماراتية بأخرى في سنغافورة

 وام- ذكرت طيران الامارات ان طائرة تابعة لها كانت فى رحلة من سنغافورة الى دبى تعرضت لاضرار طفيفة خلال تحركها على ارض المطار مما جعلها بحاجة الى اعمال اصلاح.
واوضح متحدث باسم طيران الامارات ان جميع ركاب الرحلة "ئى كيه 405 " تم توفير حجوزات لهم على رحلات اخرى مؤكدا حرص الشركة على سلامة ركابها وافراد اطقمها.

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