شرطي يحرر لنفسه مخالفة.. ودبي ترقيه لنزاهته وإخلاصه

كرمت شرطة دبي -ممثلة بقائدها العام اللواء عبد الله خليفة المري- العريف عبد الله إبراهيم محمد وقامت بترقيته ومنحه هدية عينية وشهادة تقديرية وذلك لأمانته وتمتعه بخصال نبيلة ومهنية صادقة بعد قيامه بتحرير مخالف لنفسه جراء صدمه لسيارة متوقفة.

ووفقاً لبيان تلقى أريبيان بزنس نسخة منه، جاء ذلك بمناسبة متابعة الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، لتكريم اللواء عبد الله المري، القائد العام لشرطة دبي، للعريف عبد الله إبراهيم محمد، مؤكداً الشيخ محمد على تقدير المميزين والمخلصين من رجال الشرطة، وحثهم على متابعة إخلاصهم واستمرارهم في تحفيز جميع زملائهم على المصداقية والشفافية في التعامل مع الجمهور، مثنياً على ما قام به العريف عبد الله إبراهيم محمد من شرطة دبي.

وقال البيان إن اللواء عبد الله قام بتكريم "العريف عبد الله إبراهيم محمد، وترقيته ومنحة هدية عينية وشهادة تقديرية، وذلك لأمانته وتمتعه بخصال نبيلة ومهنية صادقة تركت سمعة طيبة لرجال الشرطة لدى الجمهور في دولة الإمارات وخارجها".

وقال اللواء عبد الله إن تكريم العريف عبد الله إبراهيم محمد قام بتحرير مخالفة لنفسه جراء صدمه لسيارة متوقفة، ووضع نسخة عن تقرير الحادث على الزجاج الأمامي للسيارة، مما ترك دهشة وانطباعاً جيداً لدى الطبيب المصري صاحب السيارة حين تفقدها، وقد قام الطبيب بنشر هذا الحدث في وسائل التواصل الاجتماعي، والتقطتها إحدى القنوات الفضائية المصرية وقامت ببثها، مما ترك وقعاً طيباً ودهشة عامرة تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي.

كما تقدم سعادة اللواء عبد الله بجزيل الشكر للطبيب المصري محمد احمد نبيل عبد العزيز، تقديراً لموقفه واحترامه لمهنية ومصداقية رجال شرطة دبي، ولما أبداه من روح إيجابية تجاه تصرف العريف عبد الله والتعبير عن ذلك في وسائل التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى أن هذا التكريم يأتي في إطار تفعيل دور الشراكة المجتمعية بين شرطة دبي والجمهور وبث الخصال الحميدة وروح التعاون والعمل من أجل بسط الأمن والأمان في ربوع الوطن، مشيداً بالدور الكبير الذي يقوم به أفراد المجتمع ومساهمتهم الفاعلة بالارتقاء بسمعة الدولة واحترام القانون.

ومن جانبه تقدم الدكتور محمد أحمد نبيل عبد العزيز بالشكر للقيادة العامة لشرطة دبي تقديراً للفتتها الكريمة واهتمامها الشامل بالجميع، مؤكداً أن هذا التكريم بمثابة شرف ووسام من الإمارات قيادة وحكومة وشعباً للمصريين المقيمين في هذه الأرض الطيبة، كما شكر العريف عبد الله على موقفه النبيل الذي قل ما تجد مثله في أي بلد آخر.

وأوضح الدكتور محمد أحمد أنه عندما وجد سيارته مصدومة توقع أنه مخطئ ولم يوقف سيارته في المواقف بصورة جيدة، ولكنه تفاجئ عندما وجد تقرير الحادث المروري موجوداً على الزجاج الأمامي للسيارة يفيد بأن سيارته تعرض لصدم من قبل سيارة شخص آخر، وكانت المفاجأة أكبر حين عرف أن صاحبها من رجال شرطة دبي، وأكد أن هذا الموقف النبيل والشجاع من الشرطي يدل على المبادئ والخصال الحميدة التي تعلمها من قيم شرطة دبي، وتصرفه يدل على قمة النزاهة والشفافية والإخلاص، وهذا ما زاد من شعوره بالأمن والأمان والطمأنينة.

من جانبه تقدم العريف عبد الله إبراهيم محمد بجزيل الشكر للقيادة الرشيدة، كما تقدم بالشكر للواء عبد الله لتكريمه وتقدير تصرفه مما ادخل البهجة والسرور إلى قلبه وزاده إيماناً بإخلاصه في عمله، مؤكداً أن هذا التكريم بمثابة وسام شرف على صدره وحافز له ولجميع زملائه لتقديم المزيد من الجهد والعطاء في خدمة الجمهور.