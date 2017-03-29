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مواصلات

خفض السرعة على شارعي الشيخ محمد بن زايد والإمارات من 120 إلى 110 كيلومترات في الساعة

أريبيان بزنس
الأربعاء، 29 مارس 2017
خفض السرعة على شارعي الشيخ محمد بن زايد والإمارات من 120 إلى 110 كيلومترات في الساعة

اتفق القائد العام لشرطة دبي مع المدير العام لهيئة الطرق على خفض السرعة على شارعي الشيخ محمد بن زايد والإمارات من 120 كيلومترا في الساعة إلى 110 كيلومترات في الساعة.

وعقد مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة طرق دبي، اجتماعا تنسيقياً مع اللواء عبدالله خليفه المري القائد العام لشرطة دبي، وناقش الطرفان خفض السرعة على شارعي الشيخ محمد بن زايد والإمارات، نظراً لتكرار وقوع الحوادث المرورية وحوادث الدهس على الشارعين

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