مدير الخطوط الجوية السعودية يعفي 2 من نوابه

(أريبيان بزنس/ وكالات) - أعفى صالح بن ناصر الجاسر مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية -التي تديرها الدولة- نائبيه للشؤون التجارية والعمليات الجوية.

وقالت صحيفة "المدينة" السعودية إن "الجاسر" أصدر ستة قرارات إدارية جديدة، تمثلت في إعفاء نائبيه للشؤون الإدارية والعمليات الجوية، وتكليفهما بمهام وظيفية أخرى.

وتمثلت القرارات الجديدة في إعفاء خالد بن حماد البلوي من وظيفة نائب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية، وتكليف الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط السعودية للنقل الجوي، بمهام وظيفته.

وشملت القرارات إعفاء الكابتن عبدالحميد بن سعيد الغامدي، من وظيفة نائب الرئيس للعمليات الجوية، وتكليف نائب الرئيس التنفيذي للعمليات، بقيام مهام وظيفته.

كما شملت القرارات أيضاً تكليف الدكتور ممدوح بن طاهر طيب، مدير عام الشؤون الإدارية للموارد البشرية، بشركة الخطوط السعودية للنقل الجوي، على وظيفة مدير عام الشؤون الإدارية بالوحدة الإستراتيجية للخدمات الطبية، وتكليف أحمد بن سعيد الحارثي، بمهامه.

وتقدم الخطوط الجوية العربية السعودية -إحدى أكبر شركات الطيران في الشرق الأوسط- خدماتها حول 100 وجهة في آسيا و أفريقيا و أوروبا، إضافة إلى الشرق الأوسط وأمريكا الشمالية.