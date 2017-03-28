طيران الإمارات تدرس طرقاً مبتكرة مثل تأجير أجهزة كمبيوتر للتعامل مع «حظر الأجهزة»

أكدت "طيران الإمارات" أنها سوف تعدل خططها إذا أثرت قائمة المحظورات الأميركية على الطلب على السفر على متن طائرتها.

وقال تيم كلارك رئيس التنفيذي لطيران الإمارات في مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ، إذا تراجع الطلب على السفر على طيران الإمارات بفعل الإجراءات الأميركية سوف نعدل خططنا بناء على ذلك. وأوضح أن طيران الإمارات يمكن أن تدرس طرقاً أكثر ابتكاراً للعمل في ظل الحظر إذا ظل مفروضاً لفترة طويلة، بما في ذلك توفير أجهزة مجازة حكومياً على متن الطائرات المتجهة إلى الولايات المتحدة.

وتابع كلارك أن الناقلة الأميركية سوف تراقب الحجوزات على طائراتها إلى المدن الأميركية بعناية شديدة لمعرفة التراجع في الطلب. وأضاف إذا كان هناك مخاطرة بأن استخدام أجهزة الحاسوب المحمول سوف تستخدم خلال الرحلات الجوية لارتكاب أعمال إرهابية، فإن الحظر الأميركي عليها لابد أن يطبق على خدمة الطيران من جميع أنحاء العالم.