Arabian business
مواصلات

شركة سعودية توافق على توظيف المرأة كابتن ومساعد طيار

أريبيان بزنس
الاثنين، 27 مارس 2017
‫اخبار متعلقة‬‎
شركة سعودية توافق على توظيف المرأة كابتن ومساعد طيار

(أريبيان بزنس/ وكالات) - أبدت شركة نسما للطيران السعودية استعدادها لتوظيف النساء بوظيفة كابتن أو مساعد طيار على طائراتها رامية الكرة في ملعب هيئة الطيران المدني.

 

ونقلت صحيفة "عكاظ" السعودية أمس الأحد عن رغدة السليماني مدير العلاقات العامة بالشركة الحديثة ترحيبها "بتوظيف المرأة كابتن أو مساعد طيار على طائراتها، إذا سمحت هيئة الطيران المدني بقيادتها في الأجواء".

 

وقالت رغدة السليماني "إن الشركة لا تمانع توظيفهن طالما يحملن الشهادات والرخص المؤهلة لهن لشغل تلك الوظائف"، مشيرة إلى أن الشركة تؤمن بدور المرأة في التنمية.

 

ورفضت "السليماني" التعليق على إمكانية سماح الطيران المدني بهذه الخطوة كونها غير مخولة بالإجابة، ورأت أن حصول سعوديات كهنادي هندي وياسمين ميمني على رخصة الطيران التجاري بالسعودية "مؤشر إيجابي".

 

وشددت على ضرورة إتباع خطوات ما بعد نيل الرخصة، "لا بد أَن تقر بها الهيئة العامة للطيران المدني للسماح لهن، وإذا تم ذلك ستكون نقلة نوعية في مجال الطيران بالسعودية".

 

وتمنع السلطات السعودية النساء من مزاولة العديد من المهن، من خلال عدم منحهن رخص قانونية، مثلما يحدث في قضية منع النساء من قيادة السيارة حيث لا يوجد تشريع مكتوب يحظر على النساء قيادة السيارات في المملكة إلا أن القانون السعودي يطالب المواطنين باستخدام رخصة قيادة تصدر محلياً طالما كانوا في المملكة، ولكن السُّلطات لا تصدر مثل هذه الرخصة للنساء، ما يحظر عليهن القيادة عملياً.

 

وكانت شركة نسما للطيران نفت سابقاً صحة ما تردد عن تعيينها امرأة أوروبية في وظيفة مساعد طيار، قائلة إن المرأة تعمل ضمن الطاقم المشغل لطائرات تستأجرها الشركة.

 

وكانت شركة نسما للطيران قد دشنت في أكتوبر/تشرين الأول 2016 أولى رحلاتها من مطار حائل الإقليمي في السعودية بعد حصولها على رخصة مشغل جوي تجاري وطني من قبل الهيئة العامة للطيران المدني.

 

 

 

المزيد من أخبار السعودية

المزيد عن هذا الخبر

الطيران المدني يرخص لشركة طيران سعودية جديدة في يوليو

الخطوط القطرية تتراجع عن إطلاق طيران المها في السعودية لتأخر حصولها على الترخيص

توجيهات عليا بتسوية مستحقات هيئة الطيران المدني لدى الجهات الحكومية السعودية

تحويل هيئة الطيران المدني السعودية لشركة قابضة تابعة لصندوق الاستثمارات العامة

تعليقات

المزيد في مواصلات

خفض السرعة على شارعي الشيخ محمد بن زايد والإمارات من 120 إلى 110 كم

مدير الخطوط الجوية السعودية يعفي 2 من نوابه

طيران الإمارات تدرس طرقاً مبتكرة مثل تأجير أجهزة كمبيوتر للتعامل مع «حظر الأجهزة»

طائرة الاتحاد للطيران الفخمة بوينغ دريملاينر تبدأ رحلاتها اليومية إلى عمّان

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

سويس أوتيل تفتتح ثاني فنادقها في مكة المكرمة

خفض السرعة على شارعي الشيخ محمد بن زايد والإمارات من 120 إلى 110 كم

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »