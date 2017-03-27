شركة سعودية توافق على توظيف المرأة كابتن ومساعد طيار

(أريبيان بزنس/ وكالات) - أبدت شركة نسما للطيران السعودية استعدادها لتوظيف النساء بوظيفة كابتن أو مساعد طيار على طائراتها رامية الكرة في ملعب هيئة الطيران المدني.

ونقلت صحيفة "عكاظ" السعودية أمس الأحد عن رغدة السليماني مدير العلاقات العامة بالشركة الحديثة ترحيبها "بتوظيف المرأة كابتن أو مساعد طيار على طائراتها، إذا سمحت هيئة الطيران المدني بقيادتها في الأجواء".

وقالت رغدة السليماني "إن الشركة لا تمانع توظيفهن طالما يحملن الشهادات والرخص المؤهلة لهن لشغل تلك الوظائف"، مشيرة إلى أن الشركة تؤمن بدور المرأة في التنمية.

ورفضت "السليماني" التعليق على إمكانية سماح الطيران المدني بهذه الخطوة كونها غير مخولة بالإجابة، ورأت أن حصول سعوديات كهنادي هندي وياسمين ميمني على رخصة الطيران التجاري بالسعودية "مؤشر إيجابي".

وشددت على ضرورة إتباع خطوات ما بعد نيل الرخصة، "لا بد أَن تقر بها الهيئة العامة للطيران المدني للسماح لهن، وإذا تم ذلك ستكون نقلة نوعية في مجال الطيران بالسعودية".

وتمنع السلطات السعودية النساء من مزاولة العديد من المهن، من خلال عدم منحهن رخص قانونية، مثلما يحدث في قضية منع النساء من قيادة السيارة حيث لا يوجد تشريع مكتوب يحظر على النساء قيادة السيارات في المملكة إلا أن القانون السعودي يطالب المواطنين باستخدام رخصة قيادة تصدر محلياً طالما كانوا في المملكة، ولكن السُّلطات لا تصدر مثل هذه الرخصة للنساء، ما يحظر عليهن القيادة عملياً.

وكانت شركة نسما للطيران نفت سابقاً صحة ما تردد عن تعيينها امرأة أوروبية في وظيفة مساعد طيار، قائلة إن المرأة تعمل ضمن الطاقم المشغل لطائرات تستأجرها الشركة.

وكانت شركة نسما للطيران قد دشنت في أكتوبر/تشرين الأول 2016 أولى رحلاتها من مطار حائل الإقليمي في السعودية بعد حصولها على رخصة مشغل جوي تجاري وطني من قبل الهيئة العامة للطيران المدني.