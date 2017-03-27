طائرة الاتحاد للطيران الفخمة بوينغ دريملاينر تبدأ رحلاتها اليومية إلى عمّان

باشرت الاتحاد للطيران اليوم الإثنين تشغيل طائرتها الفخمة من طراز بوينغ 9-787 دريملاينر على وجهة أبوظبي-عمّان وذلك في إطار جداول الرحلات اليومية المقررة بين العاصمتين.

ووفقاً لبيان تلقى أريبيان بزنس نسخة منه، تضم الطائرة الجديدة من طراز دريملاينر المرتبة بنظام الدرجتين مقصورات الشركة من الجيل التالي لدرجة رجال الأعمال والدرجة السياحية، وتتضمن 299 مقعداً تشمل 28 مقعداً في درجة رجال الأعمال و271 مقعداً في الدرجة السياحية، بما يمثل زيادة بنسبة 65 بالمئة في الطاقة الاستيعابية للشركة على هذه الوجهة.

وقال بيتر بومغارتنر الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران "منذ انطلاق رحلاتنا بين أبوظبي وعمّان قبل 13 عاماً، شهدنا حجم النمو الهائل، وحظينا بطلبٍ قوي على خدماتنا من المسافرين لأغراض العمل والترفيه على السواء".

وأضاف "يعكس قرارنا بترقية الخدمة إلى الطائرة بوينغ 787 مدى أهمية السوق الأردنية لدى الاتحاد للطيران، فضلاً عن التطور المستمر للعلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث تحظى دولة الإمارات العربية المتحدة بعلاقات تاريخية مع الأردن، وتوجد بين هاتين الدولتين العربيتين آفاق أوسع وأكثر إشراقًا للعلاقات الاقتصادية، لا سيما من خلال الشراكات التجارية والسياحية".

وتُظهر التقارير المحليّة الأخيرة أن حجم التبادل التجاري بين البلدين شهد نمواً ملحوظاً إلى ما يزيد عن 3 مليار درهم، في حين ارتفع حجم الاستثمارات الإماراتية في الأردن إلى أكثر من 15 مليار دولار.

وعلى متن الطائرة، توفر جميع مقاعد "أستوديو درجة رجال الأعمال" إمكانية الوصول المباشر إلى الممرات، وتتميز بمقعد قابل للتحول إلى سرير كامل بطول 80.5 بوصة، بزيادة تبلغ 20 بالمئة في المساحة الشخصية. وتتمتع المقاعد المنجدة بجلود "بولترونا فراو" الفخمة بخاصية التدليك في المقعد ونظام التحكم الهوائي في المساند الذي يساعد الضيوف على تعديل صلابة وراحة مقاعدهم.

وعلى صعيد الترفيه، تم تجهيز طائرات الشركة من طراز بوينغ 787 بأحدث أنظمة الترفيه على متن الطائرة من باناسونيك (eX3) يضم أكثر من 750 ساعة من الأفلام والبرامج، بالإضافة إلى مئات من الخيارات الموسيقية وتشكيلة من الألعاب لكلّ من الكبار والأطفال. ويحتوي كل مقعد في "أستوديو درجة رجال الأعمال" على شاشة عرض تلفزيوني خاصة تعمل باللمس مقاس 18 بوصة مع سماعات إلغاء الضوضاء. ويمكن للضيوف كذلك الاستمتاع بخدمات اتصالات الهاتف المتحرك والوصول إلى الإنترنت اللاسلكي على متن الطائرة ومشاهدة البث المباشر لسبع قنوات فضائية.

ولضيوف الدرجة السياحية، توفر المقاعد الذكية بالدرجة السياحية راحةً معززة بفضل مسند الرأس الجانبي الفريد في كل مقعد ودعامة الظهر القابلة للتعديل، كما يصل عرض المقعد إلى 19 بوصة تقريباً، إلى جانب شاشة عرض بمقاس 11.1 بوصة في كل مقعد. وقد تم تصميم الطائرة لتقديم المستوى الأمثل من الخدمة مع التحسينات التي تشمل أنظمة التحكم في الرطوبة مع تحديد مستويات ضغط الهواء، بما يضمن الراحة للضيوف بحيث يصلون إلى وجهاتهم وهم يشعرون بتجدد الحيوية والنشاط.

وبالإضافة إلى ذلك، ستقوم الاتحاد للطيران بتشغيل رحلة يومية ثانية إلى عمّان بين 26 يونيو/حزيران و30 سبتمبر/أيلول لتلبية الطلب المُرتفع المُتوقّع على تلك الوجهة خلال موسم الذروة. ومن المتوقع أن يتم تشغيل خدمات الرحلتين الإضافيين رقم EY511 وEY512 باستخدام طائرة من طراز إيرباص A320.