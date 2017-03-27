5 وفيات في حوادث الطرق في الإمارات بسبب الأمطار خلال اليومين الماضيين

بلغ عدد وفيات الحوادث المرورية خلال فترة تقلبات الطقس الحالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، قرابة 5 وفيات منها ثلاثة في أبو ظبي واثنتان في أم القيوين. وأشارت شرطة أبو ظبي إلى أن الحوادث المرورية التي وقعت في الإمارة «الجمعة والسبت» الماضيين بلغت نحو 11 ‬حادثاً ‬مرورياً، وأسفرت ‬عن ‬وفاة ‬3 ‬أشخاص بحسب صحيفة الاتحاد.

كما تعاملت إدارة الطوارئ والسلامة العامة في شرطة أبوظبي خلال يومي «الجمعة والسبت» مع 235 ‬حالة، ‬تشمل ‬مصابي ‬حوادث ‬مرورية «‬معظمهم ‬إصابات ‬بسيطة»، ‬وحالات ‬مرضية، ‬وحالات إسعاف ‬وحالات ‬إنقاذ، ‬وتم ‬تقديم ‬اللازم ‬لهم ‬من ‬خلال ‬مركبات ‬الإسعاف ‬والإنقاذ ‬في شرطة ‬أبوظبي ‬ونقلهم ‬إلى ‬المستشفيات ‬القريبة.

وفي أم القيوين لقي سائق دراجة مواطن مصرعه في حادث انحراف وصدم حاجز حديدي في شارع الإمارات، أول من أمس، نتيجة لسقوط الأمطار وتراكم المياه وعدم تمكن قائد الدراجة من السيطرة عليها، كما لقي طفل عربي الجنسية مصرعه عندما تدهورت المركبة التي يقودها والده على شارع الشيخ زايد بن سلطان؛ حيث توفي بعد نقله إلى مستشفى الشيخ خليفة بأم القيوين مباشرة بحسب صحيفة البيان.

أما في دبي فقد سجلت إدارة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات في شرطة دبي منذ مساء الخميس وحتى فجر الأحد 1447حادثا مروريا وقعت في مناطق متفرقة بإمارة دبي، وتلقت الإدارة في الفترة ذاتها 20 ألفا و653 مكالمة.

وناشد المقدم تركي عبد الرحمن بن فارس، مدير إدارة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات، جميع السائقين ومستخدمي الطريق بضرورة توخي الحيطة والحذر والانتباه لتقلبات الطقس، وقيادة المركبات بهدوء وحذر، وتفادي السرعة نظرا لتعرض البلاد لرياح وعواصف قوية وهو ما قد يؤدي إلى فقدان السيطرة على المركبة ووقوع حوادث، داعيا السائقين إلى التأكد من حالات الطقس من خلال وسائل الاعلام المختلفة لتفادي الحوادث المرورية الخطيرة بالإضافة إلى الخروج إلى العمل قبل وقت كاف.

وطالب المقدم بن فارس جميع السائقين باتباع النصائح والإرشادات التي تطلقها جميع الجهات في الدولة لتكون طرقنا آمنة، والتأكد من نظافة الزجاج الأمامي وزجاج النوافذ ومصابيح الإضاءة ونظافة الإشارات الضوئية وعملها قبل قيادة المركبة بالإضافة إلى ترك مسافة كافية بين مركباتهم والمركبات التي تسير أمامهم، والالتزام بخط السير وعدم تغيير المسار إلا في حالات الضرورة.

وحذر المقدم ابن فارس من القيام برحلات برية وبحرية تفاديا للوقوع في تداعيات تقلبات الطقس المفاجئة من هبوب للرياح وأجواء ماطرة وعواصف رملية في مختلف مناطق الدولة.