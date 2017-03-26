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مواصلات

طيران الإمارات تطلق الإيرباص A380 إلى ثلاث قارات في يوم واحد

أريبيان بزنس
الأحد، 26 مارس 2017
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طيران الإمارات تطلق الإيرباص A380 إلى ثلاث قارات في يوم واحد

بدأت طيران الإمارات اليوم تشغيل رحلاتها اليومية المنتظمة من دبي إلى ناريتا (طوكيو) والدار البيضاء وساو باولو بطائراتها الإيرباص A380 ذات الطابقين وبتقسيم الثلاث درجات.

 

وبذلك أصبحت طيران الإمارات أول ناقلة تشغل هذه الطائرات العملاقة إلى أميركا الجنوبية وشمال أفريقيا .وقد تزامن ذلك مع احتفالها بمرور 10 سنوات على إطلاق أول خدمة لها إلى البرازيل عندما أطلقت رحلات يومية بين دبي وساو باولو في أكتوبر 2007.

 

ووفق وكالة أنباء الإمارات، كانت طيران الإمارات قد خدمت رحلاتها إلى ناريتا بطائرات الإيرباص A380 ويأتي استئناف تشغيل الطائرة على هذا الخط استجابة للطلب المتزايد على السفر بين دبي واليابان. وقد وصل عدد الوجهات التي تخدمها طيران الإمارات اليوم بطائراتها الإيرباص A380 إلى 49 مدينة ضمن قارات العالم الست التي تغطيها شبكة خطوطها العالمية الواسعة.

 

وأقلعت رحلة الإمارات "ئي كيه 318" صباح اليوم من مطار دبي الدولي إلى ناريتا في اليابان وتبعتها الرحلة "ئي كيه 751" إلى الدار البيضاء في المغرب ثم الرحلة "ئي كيه 261" إلى مدينة ساو باولو البرازيلية وكانت طيران الإمارات تستخدم على هذه الخطوط الثلاثة طائرات البوينج 777.

 

وتعد طيران الإمارات أكبر مشغل لطائرات الإيرباص A380 حيث يضم أسطولها حالياً 94 طائرة من هذا الطراز، ولديها طلبيات لشراء 48 طائرة أخرى. ومنذ عام 2008 نقلت طيران الإمارات نحو 65 مليون مسافر على متن هذه الطائرات العملاقة.

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