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مواقف الشارقة خاضعة للرسوم من 8 صباحاً وحتى 10 مساءً

أريبيان بزنس
الأحد، 26 مارس 2017
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مواقف الشارقة خاضعة للرسوم من 8 صباحاً وحتى 10 مساءً

أعلنت بلدية مدينة الشارقة عن البدء في تنفيذ قرار المجلس البلدي لمدينة الشارقة بإلغاء مجانية المواقف العامة في فترة الظهيرة بجميع مناطق المدينة بحيث تكون خاضعة للرسوم من الساعة الثامنة صباحاً حتى العاشرة مساءً طوال أيام الأسبوع ما عدا يوم الجمعة والعطلات الرسمية بدءاً من يوم الأول من إبريل المقبل.

 

 

وقال سالم السويدي مساعد المدير العام لقطاع خدمة العملاء ببلدية مدينة الشارقة أنه وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة واستجابة لرغبة قطاع كبير من المتعاملين في تنظيم المواقف العامة خلال فترة الظهيرة، وزيادة معدل دوران استخدام الموقف الواحد في الشارقة سيتم البدء في تطبيق القرار في الاول من ابريل المقبل، وفقا لوكالة أنباء الإمارات.

 

 

مؤكداً أن البلدية تسعى بصفة دائمة لتنظيم المواقف العامة ووضع الحلول الجذرية للتعامل مع مشكلة قلة المواقف المتوفرة وتكدس المركبات فيها وانتشار بعض الظواهر السلبية مثل الوقوف لفترات طويلة والوقوف العشوائي مما يصعب عملية الحصول على المواقف ويؤثر على المظهر الحضاري والجمالي للمدينة بالإضافة لتنامي الطلب على خدمات المواقف النظامية ورغبة البلدية في تقديم خدمات أفضل للجمهور.

 

 

من جانبه قال عاطف الزرعوني مدير إدارة المواقف العامة إن البلدية توفر للمتعاملين حلولا بديلة لعملية سداد رسوم المواقف وذلك عن طريق إرسال رسالة نصية قصيرة على الرقم 5566 وخدمات الاشتراكات السنوية والنصف سنوية والربع سنوية لجميع المناطق الخاضعة للرسوم في المدينة و لمناطق محددة بناء على رغبة المتعامل.

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