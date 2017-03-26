تمديد ساعات عمل "مترو دبي" لاستيعاب زوار "جيتكس شوبر"

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات إنها سَتُمَدِّد ساعات عمل مترو دبي يومي الأربعاء والسبت لاستيعاب الأعداد الكبيرة المتوقعة من زوار معرض (جيتكس شوبر 2017)، الذي يستمر على مدى (4) أيام ويُسدل الستار على فعالياته يوم السبت الأول من أبريل المقبل 2017.

وأكّد السيد محمد يوسف المظرّب، مدير إدارة تشغيل القطارات في مؤسسة القطارات بالهيئة، وفق المكتب الإعلامي لحكومة دبي، إن المترو بخطه الأحمر سيبدأ العمل يوم الأربعاء الموافق 29 مارس من الساعة (5:30) صباحا وحتى الساعة (1) من صباح اليوم التالي أي بزيادة ساعة واحدة عن ساعات التشغيل في الأيام الاعتيادية، وسيعمل الخط الأخضر في نفس اليوم من الساعة (5:50( صباحا وحتى الساعة الواحدة من صباح اليوم التالي أي بزيادة ساعة واحدة عن ساعات التشغيل في الأيام الاعتيادية.

وسيعمل المترو بخطيه الأحمر والأخضر بزيادة ساعة واحدة عن ساعات التشغيل في الأيام الاعتيادية يوم السبت الموافق الأول من أبريل وهو آخر أيام المعرض، فيما ستكون ساعات عمل المترو بخطيه الأحمر والأخضر يومي الخميس والجمعة 30-31 مارس بنفس ساعات عمله المعتادة.

وقال: "يشهد معرض جيتكس شوبر، وهو حدث مهم لتسوق أجهزة تقنية المعلومات والاتصالات في المنطقة وتستضيفه دبي سنويا، تدفق عشرات الآلاف من الزوار والمتسوقين من مختلف بلدان المنطقة والعالم، ويقام في مركز دبي التجاري العالمي، الذي لا يبعد سوى خطوات عن محطة مترو دبي المسماة باسم المركز."

وأوضح المظرب، أنه مع تزايد أعداد زوار جيتكس شوبر كل عام، نجد أن مترو دبي يواصل تقديم خيار مريح يسهل على الزوار وصولهم إلى منطقة الحدث ومغادرتهم إياها بشكل آمن وسهل وسريع ليوفر عليهم الوقت والجهد المبذولين عند استخدام السيارات.