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1447 حادثاً مرورياً في إمارة دبي خلال عطلة الأسبوع وحتى صباح اليوم

أريبيان بزنس
الأحد، 26 مارس 2017
1447 حادثاً مرورياً في إمارة دبي خلال عطلة الأسبوع وحتى صباح اليوم

سجلت إدارة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات في شرطة دبي منذ مساء الخميس وحتى فجر الأحد 1447حادثا مروريا وقعت في مناطق متفرقة بإمارة دبي، وتلقت الإدارة في الفترة ذاتها 20 ألفا و653 مكالمة.

وناشد المقدم تركي عبد الرحمن بن فارس، مدير إدارة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات، جميع السائقين ومستخدمي الطريق بضرورة توخي الحيطة والحذر والانتباه لتقلبات الطقس، وقيادة المركبات بهدوء وحذر، وتفادي السرعة نظرا لتعرض البلاد لرياح وعواصف قوية وهو ما قد يؤدي إلى فقدان السيطرة على المركبة ووقوع حوادث، داعيا السائقين إلى التأكد من حالات الطقس من خلال وسائل الاعلام المختلفة لتفادي الحوادث المرورية الخطيرة بالإضافة إلى الخروج إلى العمل قبل وقت كاف.

وطالب المقدم بن فارس جميع السائقين باتباع النصائح والإرشادات التي تطلقها جميع الجهات في الدولة لتكون طرقنا آمنة، والتأكد من نظافة الزجاج الأمامي وزجاج النوافذ ومصابيح الإضاءة ونظافة الإشارات الضوئية وعملها قبل قيادة المركبة بالإضافة إلى ترك مسافة كافية بين مركباتهم والمركبات التي تسير أمامهم، والالتزام بخط السير وعدم تغيير المسار إلا في حالات الضرورة.

وحذر المقدم ابن فارس من القيام برحلات برية وبحرية تفاديا للوقوع في تداعيات تقلبات الطقس المفاجئة من هبوب للرياح وأجواء ماطرة وعواصف رملية في مختلف مناطق الدولة.

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