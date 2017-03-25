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مواصلات

طيران الإمارات تبدأ تقديم الخدمة المجانية لحفظ أجهزة الكمبيوتر المحمولة

أريبيان بزنس
السبت، 25 مارس 2017
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طيران الإمارات تبدأ تقديم الخدمة المجانية لحفظ أجهزة الكمبيوتر المحمولة

أعلنت "طيران الإمارات" اليوم السبت انها بدأت تقديم الخدمة المجانية لحفظ اجهزة الكمبيوتر المحمولة في عنبر الشحن على الرحلات المتجهة إلى الولايات المتحدة.

 

وتقدم "طيران الإمارات" هذه الخدمة المجانية لتتيح لركابها استخدام كمبيوتراتهم المحمولة وأجهزتهم اللوحية حتى أطول وقت ممكن قبيل صعودهم إلى الطائرات المتجهة إلى الولايات المتحدة.

 

 

وسوف يتمكن ركاب طيران الإمارات المسافرون إلى الولايات المتحدة عبر دبي من استخدام كمبيوتراتهم المحمولة والأجهزة اللوحية خلال القطاع الأول من رحلاتهم وصولاً إلى دبي وخلال انتظارهم لمواصلة رحلاتهم في مطار دبي الدولي، حسب صحيفة البيان.

 

 

وينبغي عليهم بعدئذ الإفصاح عن الأجهزة التي بحوزتهم وتسليمها إلى موظفي الخدمات الأرضية على بوابات السفر قبل صعودهم إلى الطائرات. وسوف يتم تغليف الأجهزة بعناية تامة داخل صناديق، وتحميلها في عنبر الشحن، لتجري إعادتها إلى أصحابها لدى وصول الرحلات عند حزام الأمتعة. ولن يتم فرض أي رسوم على هذه الخدمة.

 

 

وينبغي على المسافرين إدراك أنه سيكون هناك تفتيش دقيق لجميع الأمتعة اليدوية على جميع الرحلات الجوية المتجهة من دبي إلى الولايات المتحدة، لذا يجب عليهم التأكد من تخزين جميع أجهزة الكمبيوتر المحمولة أو الأجهزة اللوحية أو غيرها من الأجهزة المحظورة في أمتعة الشحن عند إنهاء إجراءات سفرهم على الكاونترات في دبي. كما ينبغي عليهم الإفصاح عن أجهزتهم قبل التفتيش الأمني على البوابات لتجنب التأخير.

 

 

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