"طرق دبي" تطلق أولى مراحل التحول الذكي لتصاريح مركبات النقل الفاخر

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات بدبي عن إطلاق أولى التحول الإلكتروني الذكي لخدمة تصاريح تسجيل المركبات الفاخرة لشركات قطاع الامتياز، وذلك في إطار التزامها بتقديم خدمات رائدة في مجال خدمات تصاريح الرخصة التجارية لمركبات هذا القطاع.

لتحقق بذلك تخفيض معدل تقديم الخدمة قوامه من 10 خطوات إلى خطوة واحدة،مواكبةً لتوجهات مبادرة "المدينة الذكية"، وتحقيق الغاية الاستراتيجية الثالثة "إسعاد الناس".

ووفقا للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، قال ناصر الحاج، مدير إدارة أنشطة النقل التجارية بمؤسسة الترخيص بالهيئة: إن "أتمتة" خدمات تصاريح المركبات الفاخرة لقطاع الامتياز، يأتي من خلال الربط الإلكتروني بين الملف المروري ومعاملات الرخصة التجارية وبيانات عقد الامتياز لتحويل جميع المرفقات اليدوية إلى إلكترونية، مؤكداً أن عدد خطوات الحصول على التصريح في مراكز إسعاد المتعاملين الثمانية ومراكز مزودي الخدمة المعتمدين من قبل مؤسسة الترخيص ، عبر هذا التطور التقني، تم اختزالها من 10 إلى خطوة واحدة فقط.

وكذلك تخفيض عدد الوثائق اللازمة للتدقيق على للحصول على التصريح من 13 وثيقة إلى " وثيقة واحدة "، وأن زمن تقديم الخدمة انخفض من 90 دقيقة إلى أقل من 5 دقائق، مما يعني تحقيق أهم أهداف الإجراء وهو إسعاد المتعاملين من خلال توفير وقتهم وجهدهم، فضلا عن الاستجابة لمتطلبات مبادرة "المدينة الذكية".

وأضاف: إن هذا التحول الإلكتروني يحقق أيضاً تطبيق مفاهيم الحوكمة المتمثلة بتعزيز القيم المؤسسية من عدالة وشفافية من خلال نظام إلكتروني صارم ومحايد لكل الشركات دون استثناء، والحد من الأخطار المحتملة والمتعلقة بدقة الإجراءات وتحصيل رسوم التصاريح، مؤكداً أن ثمة مرحلة ثانية من هذا التحول الإلكتروني يُتوقع أن يتم تنفيذها يونيو المقبل بشأن رسم التشغيل الشهري والضمانات البنكية الخاصة بالمركبات.