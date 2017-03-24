طيران الإمارات تجدد شراكتها مع "ستارز أون بورد" للرحلات البحرية

أعلنت طيران الإمارات عن تجديد شراكتها مع الرحلة البحرية "ستارز أون بورد" للسنة الرابعة على التوالي وذلك نظرا لأهمية دعم الفن والثقافة في العالم العربي.
حيث تتيح هذه الرحلة للعائلات ومحبي الفن العربي في جميع أنحاء العالم إمكانية الإبحار مع أشهر النجوم العرب على متن باخرة رويال كاريبيان السياحية "إكسبلورر أوف ذا سيز".
ونقلا عن وكالة أنباء الإمارات، جرى الإعلان عن تجديد الشراكة بين طيران الإمارات و"ستارز أون بورد" خلال حفل عشاء أقيم في فندق إنتركونتيننتال فينيسيا في بيروت حضره عدد كبير من نجوم الغناء والفن العرب وتماضر قوتلي المدير الإقليمي لطيران الإمارات لمنطقة المشرق العربي.
وقال بطرس بطرس نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة الاتصالات المشتركة والتسويق والعلامة التجارية ان هذا التعاون أثمر منذ عامه الأول نجاحا كبيرا لطيران الإمارات واستمر هذا النجاح طوال سنوات رعايتنا للحدث.المزيد من أخبار الإمارات
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