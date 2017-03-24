Arabian business
مواصلات

الإمارات: لا تسجيل للمركبات المستعملة المستوردة إلا بعد موافقة هيئة المقاييس

أريبيان بزنس
الجمعة، 24 مارس 2017
‫اخبار متعلقة‬‎
الإمارات: لا تسجيل للمركبات المستعملة المستوردة إلا بعد موافقة هيئة المقاييس

عممت وزارة الداخلية قرار هيئة الامارات للمواصفات والمقاييس عدم قبول تسجيل أي مركبة مستعملة مستوردة إلى الدولة ما لم يكن لديها رسالة بيان حالة منتج سيارات مستعملة من الهيئة يوضح أن المركبة مستوفية للوائح الرقابية والتشريعات التنظيمية ضمن برنامج تقويم المطابقة وذلك اعتبارا من مطلع مايو المقبل.

  

 

ودعا العميد غيث حسن الزعابي مدير عام التنسيق المروري بالوزارة مستوردي المركبات المستعملة إلى ضرورة مراجعة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس للحصول على شهادة منتج لهذه المركبات قبل تسجيلها لدى إدارات ترخيص الآليات والسائقين في الدولة، موضحا أن القرار تم تعميمه على جميع إدارات ترخيص الآليات والسائقين على مستوى الدولة، وفق ماجاء في وكالة أنباء الإمارات.

 

 

ونوه إلى أن القرار من شأنه أن يسهم في تعزيز السلامة المرورية لمستخدمي الطرق والحد من وقوع الحوادث المرورية وآثارها المؤلمة وتعزيز التعاون مع الشركاء حفاظا على البيئة، والتقليل من التأثيرات الناتجة عن استيراد مركبات غير المستوفية لمتطلبات السلامة الرئيسية.

المزيد من أخبار الإمارات

المزيد عن هذا الخبر

"مواصفات" الإمارات تتحقق من دقة عدادات سيارات الأجرة لحماية المستهلكين

الإمارات: حظر ترخيص السيارات المستودرة "غير المطابقة" قبل نهاية 2017

مواصلات الإمارات تنال الاعتراف الدولي في تقديم خدمات النقل البترولي

سيارات هجينة تنضم إلى دوريات شرطة أمن المواصلات بدبي

تعليقات

المزيد في مواصلات

طيران الإمارات تجدد شراكتها مع "ستارز أون بورد" للرحلات البحرية

مصر ترفع سعر تذكرة المترو 100%

طيران الإمارات تتيح استخدام الأجهزة الإلكترونية لآخر لحظة قبيل الصعود إلى الطائرات المتجهة لأمريكا

حظر المحمول على رحلات أمريكا قد يضر شركات الطيران الخليجية

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

أمير الرياض: فصل السعودي من عمله جريمة لا تغتفر

السعودية: المادة 77 من نظام العمل باقية

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »