الإمارات: لا تسجيل للمركبات المستعملة المستوردة إلا بعد موافقة هيئة المقاييس

عممت وزارة الداخلية قرار هيئة الامارات للمواصفات والمقاييس عدم قبول تسجيل أي مركبة مستعملة مستوردة إلى الدولة ما لم يكن لديها رسالة بيان حالة منتج سيارات مستعملة من الهيئة يوضح أن المركبة مستوفية للوائح الرقابية والتشريعات التنظيمية ضمن برنامج تقويم المطابقة وذلك اعتبارا من مطلع مايو المقبل.

ودعا العميد غيث حسن الزعابي مدير عام التنسيق المروري بالوزارة مستوردي المركبات المستعملة إلى ضرورة مراجعة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس للحصول على شهادة منتج لهذه المركبات قبل تسجيلها لدى إدارات ترخيص الآليات والسائقين في الدولة، موضحا أن القرار تم تعميمه على جميع إدارات ترخيص الآليات والسائقين على مستوى الدولة، وفق ماجاء في وكالة أنباء الإمارات.

ونوه إلى أن القرار من شأنه أن يسهم في تعزيز السلامة المرورية لمستخدمي الطرق والحد من وقوع الحوادث المرورية وآثارها المؤلمة وتعزيز التعاون مع الشركاء حفاظا على البيئة، والتقليل من التأثيرات الناتجة عن استيراد مركبات غير المستوفية لمتطلبات السلامة الرئيسية.