"طرق دبي" توفر بطاقة مواقف خاصة بطلبة الجامعات والكليات العليا

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن إصدار بطاقة اشتراك " موقفي طالب " كإحدى مبادراتها المجتمعية لهذه الفئة من الجمهور، من حيث استهداف شريحة الطلبة من الكليات والجامعات والمؤسسات التعليمية العليا في الإمارة، تحقيقا للغاية الاستراتيجية الثالثة "إسعاد الناس".

وقال السيد/ أسامة الصافي، مدير إدارة المواقف بمؤسسة المرور والطرق في الهيئة: إن المبادرة تأتي ضمن مبادرات الهيئة المجتمعية تماشياً مع توجهات حكومة دبي نحو إسعاد الناس، من خلال حرص الهيئة الدائم على تحقيق الريادة وتقديم باقة خدمات متنوعة ومتميزة لشرائح المجتمع كافة، موضحاً أن بطاقة "موقفي طالب" تُصدر لفئة طلاب الجامعات أو الكليات والمؤسسات التعليمية العليا بدبي، وتخوّلهم استخدام المواقف العامة حول مبنى الجامعة أو الكلية ضمن محيط 500 متر، وذات الرموز (A و B و C و D) وذلك برسوم قدرها 300 درهم لكل ثلاثة أشهر.

وأشار الصافي إلى أن الوثائق المطلوبة للحصول على بطاقة "موقفي طالب" تتمثل بتوفير شهادة مصدقة من الجامعة أو الكلية الجامعية، تثبت بأن مقدم الطلب حينها لا يزال على مقاعد الدراسة، إلى جانب وجود رخصة القيادة الخاصة بمقدّم الطلب، وملكية مركبته على أن تكون باسمه أو باسم أحد أقاربه من الدرجة الأولى أو الثانية، وأن البطاقة تتضمن بيانات محددة للتحقق من صلاحيتها، مثل رقم المركبة، نوع البطاقة، تاريخ الصلاحية، والمناطق المصرّح باستخدام البطاقة فيها.

وكشف عن إمكانية إضافة 3 مركبات كحد أقصى للبطاقة الواحدة، على أن يتم استخدامها لمركبة واحدة فقط في الوقت الواحد، مع ضرورة إظهار البطاقة على الزجاج الأمامي للمركبة تجنباً للمخالفات، وعن أن البطاقة غير صالحة للاستخدام في المواقف المحجوزة أو المخصصة لجهات أو فئات أخرى، داعياً طلاب العلم في الجامعات والكليات العليا في دبي إلى استخدام بطاقة "موقفي طالب" تسهيلاً عليهم في إيجاد موقف مناسب، وتجنباً للتأخير عن المحاضرات أو الامتحانات، وذلك عبر التواصل مع خدمة المتعاملين لهيئة الطرق والمواصلات على الرقم 8009090 أو زيارة الموقع الالكتروني www.rta.ae